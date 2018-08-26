الأزهر يندد "بالجرائم الوحشية" ضد مسلمي الروهينغيا في ميانمار

ندد الأزهر "بالمأساة الإنسانية غير المسبوقة" و"بالجرائم الوحشية" التي ترتكب بحق المسلمين الروهينغيا في ميانمار.

وقال الأزهر في بيان اليوم الأحد: "يعرب الأزهر عن أسفه لعجز المجتمع الدولي عن وقف تلك المأساة الإنسانية غير المسبوقة، وعدم محاسبة المسؤولين في ميانمار عما اقترفوه من جرائم وحشية بحق الروهينغيا".

وصدر بيان الأزهر تزامنا مع مرور عام على حملة تطهير دموية شنتها سلطات ميانمار ضد أقلية الروهينغيا، والتي دفعت نحو 700 ألف شخص من الروهينغيا للفرار إلى كوكس بازار في بنغلاديش.

وروى من عبروا الحدود إلى بنغلاديش أنباء عن عمليات قتل واغتصاب وإحراق متعمد نفذتها قوات أمن ميانمار فيما وصفته الأمم المتحدة بأنه "مثال صارخ على التطهير العرقي".

وأضاف بيان الأزهر أنه يدين بشدة استمرار حكومة ميانمار في انتهاكاتها وإصرارها على مصادرة حقوق مسلمي الروهينغيا، ورفض عودتهم إلى قراهم ومدنهم، كمواطنين على قدم المساواة مع باقي سكان ميانمار".

وانتقد الأزهر أيضا ضآلة المساعدات الإنسانية المقدمة للاجئين الروهينغيا الذين يعيشون في بنغلاديش "في ظل أوضاع تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الإنسانية".

ونفت حكومة ميانمار مزاعم اللاجئين التي نسبت لقوات الأمن القيام بأعمال وحشية وقالت إن القوات واجهت بشكل قانوني متشددين مسلمين في ولاية راخين (أراكان).

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو السبت إن الولايات المتحدة ستواصل محاسبة المسؤولين في ميانمار عما وصفه بأنه "تطهير عرقي بغيض" للمسلمين الروهينغيا.

وتزايدت الضغوط الدولية على ميانمار بسبب أزمة الروهينغيا؛ إذ من المقرر أن ينشر محققون فوضتهم الأمم المتحدة تقريرا عن الأزمة غدا (الاثنين) كما سيقدم مجلس الأمن الدولي إفادة بشأن ميانمار يوم الثلاثاء.