إيران تنتظر ضمانات أوربية بشأن بيع النفط وأمريكا ترد

نقلت "وكالة أنباء الطلبة الإيرانية" عن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قوله (السبت) إن طهران تنتظر ضمانات أوربية بخصوص بيع النفط الإيراني والعلاقات المصرفية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعلن انسحاب الولايات المتحدة في مايو/ أيار الماضي من اتفاق إيران النووي الذي أبرمته الجمهورية الإسلامية مع قوى دولية في عام 2015.

ويعيد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق فرض عقوبات على طهران بينما يحاول أطراف الاتفاق الآخرون إيجاد سبل للمحافظة على الاتفاق.

وقال ظريف في تصريحات له:

ما زلنا في انتظار أن تتحرك أوربا فيما يتعلق ببيع النفط الإيراني وصون القنوات المصرفية.

وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف دافع عن قرار الاتحاد الأوربي (الخميس) بتقديم مساعدات بقيمة 18 مليون يورو (21 مليون دولار) لإيران من أجل تبديد أثر العقوبات الأمريكية، في إطار جهود لإنقاذ اتفاق 2015 الذي يهدف إلى كبح طموحات إيران النووية.

ظريف، قال، إن هذه حزمة ستساعد الجانبين على التواصل مع بعضهما البعض ولا صلة لها بالاتفاق النووي.

رد الولايات المتحدة:

المبعوث الأمريكي الخاص بإيران بريان هوك انتقد مساعدة الاتحاد الأوربي لطهران (الجمعة) وقال إنها أرسلت "الرسالة الخطأ في الوقت الخطأ".

جدير بالذكر أن التمويل المقدم من الاتحاد الأوربي جزء من حزمة أكبر بقيمة 50 مليون يورو مخصصة في ميزانية الاتحاد لإيران التي هددت بالتوقف عن الالتزام بالاتفاق النووي إذا لم تر فائدة اقتصادية من رفع العقوبات عنها.

إيران وحقوق الإنسان

في ملف أخر، بدأت محامية حقوق الإنسان الإيرانية نسرين ستوده إضرابا عن الطعام في السجن (السبت) وفقا لما أعلنته على صفحة زوجها على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي.

وقالت ستوده إنها ستضرب عن الطعام احتجاجا على اعتقال ناشط بارز في مجال الحقوق المدنية ومضايقات قوات الأمن لأسرتيهما.

وهذه هي قصة ستوده مع السلطات الإيرانية: