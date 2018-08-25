واشنطن تخفض أكثر من 200 مليون دولار من المساعدات للفلسطينيين

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الجمعة إن الولايات المتحدة ستخفض أكثر من 200 مليون دولار من المساعدات للفلسطينيين وذلك وسط تدهور العلاقة مع القيادة الفلسطينية.

قال مسؤول كبير بالوزارة إن هذا الأموال التي كانت مقررة أصلا لبرامج في الضفة الغربية وغزة، ستخصص " لمشروعات ذات أولوية قصوى في مناطق أخرى".

أضاف المسؤول في بيان "قمنا بمراجعة للمساعدة الأمريكية للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة لضمان أن هذه الأموال تنفق بما يتسق مع المصالح القومية الأمريكية وتوفير قيمة لدافع الضرائب الأمريكي".

وتابع "نتيجة لتلك المراجعة وبتوجيه من الرئيس، سنعيد توجيه أكثر من 200 مليون دولار من أموال الدعم الاقتصادي للسنة المالية 2017 والتي كانت مخصصة لبرامج في غزة والضفة الغربية. ستخصص هذه الأموال الآن إلى مشاريع ذات أولوية قصوى في مناطق أخرى".

أشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على غزة كجزء من تبريرها لإعادة توجيه هذه الأموال.

تصنف الولايات المتحدة وإسرائيل حماس على أنها "منظمة إرهابية".

من شبه المؤكد أن يؤدي هذا القرار إلى تفاقم الوضع الإنساني الصعب في غزة. ويتكدس أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة الذي يعاني من صعوبة اقتصادية كبيرة.

رد فلسطيني

اتهمت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إدارة ترمب باستخدام" ابتزاز رخيص كوسيلة سياسية". وقالت إنه لن يتم ترهيب الشعب الفلسطيني وقيادته وإنهما لن يرضخا للإكراه.

حسام زملط رئيس الوفد العام لمنظمة التحرير الفلسطينية في الولايات المتحدة: استخدام المساعدات الإنسانية والتنموية كسلاح للابتزاز السياسي لن ينجح.

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