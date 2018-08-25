مطالب أممية بالتحقيق في الغارات السعودية والإماراتية على اليمن

قالت ليزا غراندي، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن (السبت)، إن ما يحدث في اليمن لا يمكن تصوره، ويجب التحقيق في قتل عشرات الأبرياء.

وذكرت غراندي في بيان متحدثة نيابة عن جميع وكالات الأمم المتحدة التي تقدم المساعدة والدعم في اليمن: –

حان الوقت لكي يستيقظ الجميع على حقيقة هذه الحرب الرهيبة وتكلفتها الإنسانية والعمل معا لإنهاء الأعمال القتالية.

قبل أسبوعين فقط، قُتل عشرات الأطفال الأبرياء بالقرب من صعدة وجُرح العشرات.

تقدم أسرة الأمم المتحدة تعازيها العميقة للعائلات التي فقدت أحباءها.

يجب التحقيق في هذه الحوادث بشكل مستقل ومحايد حتى نتمكن جميعا من معرفة الحقيقة.

مطالب أممية

أعلن مسؤولون في الأمم المتحدة الجمعة أنّ ما لا يقل عن 26 طفلاً و4 نساء قتلوا الخميس في غارتين للتحالف السعودي الإماراتي في اليمن.

مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك قال إن 22 طفلاَ على الأقل وأربع نساء قتلوا في غارة استهدفتهم الخميس فيما كانوا يفرون من منطقة الدريهمي الواقعة جنوب مدينة الحديدة التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون والمطلة على البحر الأحمر.

لوكوك: أربعة أطفال آخرين قتلوا الخميس في غارة جوية منفصلة في المنطقة نفسها.

لوكوك: للمرة الثانية في غضون أسبوعين تسفر غارة للتحالف بقيادة السعودية عن مقتل عشرات المدنيين.

في 9 أغسطس/آب قتل 40 طفلاً في غارة جوية استهدفت حافلة تقلّ أطفالا في أحد أسواق محافظة صعدة في شمال اليمن، بحسب الصليب الأحمر، ما دفع بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى المطالبة بإجراء تحقيق مستقل.

لوكوك: يجب إجراء تحقيق محايد ومستقل وفوري

لوكوك: من لديهم نفوذ لدى الأطراف المتحاربة عليهم ضمان حماية المدنيين.

هنرييتا فور المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف": كنت آمل بأن يشكل الغضب الذي أعقب قصف صعدة في اليمن قبل أسبوعين نقطة تحول في النزاع.

فور: التقارير عن هجمات بالأمس في الدريهمي ومقتل 26 طفلا تشير إلى عكس ذلك.

فور: يتعين فورا على الأطراف المتحاربة وداعميهم الدوليين ومجلس الأمن التحرك لإنهاء النزاع بشكل نهائي.

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