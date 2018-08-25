شاهد: حجاج فلسطينيون عالقون في صحراء السعودية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر 40 حاجا فلسطينيا من الضفة الغربية عالقين بمنطقة نائية بالصحراء في السعودية.

وقال الحاج الذي سجل الفيديو إن الحافلة التي تقلهم تعطلت في الرابعة فجرا، مشيرا إلى أن وزارة الأوقاف تستخدم حافلات قديمة لنقل الحجاج.

وأشار إلى أنهم يبعدون حوالي 160 كليو متر عن أقرب منطقة مأهولة لكنه لم يحدد أي مدينة بالضبط.

وأوضح أن أكثر الحجاج من كبار السن وبينهم أصحاب الأمراض الذين لا يتحملون حرارة الشمس وقسوة الصحراء، منتقدا عدم تحرك السلطات الفلسطينية لإنقاذهم.

من جهته، قال وزير الأوقاف الفلسطيني يوسف أدعيس إن ما أثير حول تعطل إحدى حافلات الحجاج ما هي محاولة لضرب نجاح بعثة الحج الفلسطينية.

وأضاف أدعيس، في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن حافلة الحجاج تعطلت في منطقة نائية تبعد عن مدينة تبوك السعودية أكثر من 150 كيلو مترا، ما شكل صعوبة لسرعة إصلاح العطل لعد وجود مكان لإصلاح المركبات.

وأكد أنه يتابع شخصيا تسيير حافلة احتياطية ونقل الحجاج إلى استراحة قريبة لانتظار الحافلة البديلة.