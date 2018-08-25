رئيس وزراء إثيوبيا يقر بتأخر أعمال البناء في سد النهضة

أقر رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد علي، (السبت)، بتأخر أعمال البناء في سد النهضة التي كان من المقرر أن تنتهي في 2016.

جاء ذلك في أول مؤتمر صحفي يعقده آبي أحمد، لوسائل إعلام محلية وعالمية، بالعاصمة أديس أبابا.

التأخر في أعمال سد النهضة:

شركة الإنشاءات الإثيوبي التابعة للجيش، مسؤولة عن تأخر البناء في مشروع سد النهضة، الذي كان مقررا أن ينتهي بنائه خلال 5 سنوات من بدء العمل فيه عام 2011 .

تأخر أعمال البناء يرجع لإخفاق شركة الإنشاءات الإثيوبية في القيام بالأعمال الهيدروميكانيكية وتوفير المعدات الكهروميكانيكية للسد بما في ذلك التوربينات المطلوبة.

الحكومة نقلت العقد من شركة الإنشاءات الإثيوبية إلى مقاول آخر (لم يذكره) لديه إمكانيات وخبرة عالمية من أجل مواصلة العمل في المشروع وإكماله.

في 2 أبريل/نيسان 2011، أطلقت إثيوبيا مشروع سد النهضة الذي يتم تشيده بإقليم بني شنقول ـ جمز على الحدود الإثيوبية السودانية، على بعد أكثر من 980 كم عن العاصمة أديس أبابا.

أعلنت الحكومة الإثيوبية، في مايو/أيار الماضي، إنجاز 66% حتى الآن من مراحل بناء السد.

الإفراج عن العمودي:

تعهد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي بمواصلة الضغط على السلطات السعودية للإفراج عن رجل الأعمال السعودي الإثيوبي المولد محمد العمودي.

رجل الأعمال محمد العمودي ولد في إثيوبيا لأب سعودي وهو من أهم رجال المال والأعمال في السعودية، وله استثمارات بارزة في إثيوبيا أهمها المساهمة في بناء سد النهضة.

تبرع العمودي بـ 88 مليون دولار لصالح بناء سد النهضة، ويشارك في إنشائه من خلال مصنعي إسمنت في إثيوبيا، يورد معظم إنتاجهما لإنشاء السد.

اعتقلت السلطات السعودية العمودي ضمن حملة على أمراء من الأسرة الحاكمة، ووزراء، ورجال أعمال، فيما قالت السلطات إنها حملة على الفساد.

رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أعلن في مايو/ أيار الماضي عن قرب الإفراج عن العمودي عقب عودته من زيارة إلى السعودية.

التغيير في إثيوبيا: