حارس برج ترمب يكشف فضيحة جنسية جديدة للرئيس: تعرف عليها

كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية (السبت) عن حصولها على وثائق تحدث فيها حارس سابق لـ "برج ترمب العالمي"، عن وجود طفل غير شرعي للرئيس الأمريكي من علاقة مع خادمة.

ونقلت الشبكة عن مارك هيلد، محامي الحارس دينو ساغودين:

أن موكله سبق أن أبرم اتفاقا مع شركة "أمريكان ميديا انك" الإعلامية يقضي بعدم التحدث عن الموضوع لمصدر صحفي آخر.

شركة "أمريكان ميديا انك" تدار من الشركة الأم "ناشيونال إنكويرر" لصاحبها ديفيد بيكر، أحد أكبر أقطاب الإعلام المؤيدة لترمب.

ديفيد بيكر وافق على التعاون مع المحققين بقضايا تخص الرئيس ترمب مقابل الحصانة القانونية.

"هيلد" أكد أن "ساغودين" التزم الصمت حيال تلك المسألة، مقابل مبلغ 30 ألف دولار عند نشر الشركة الإعلامية للقصة.

أحد بنود العقد كانت تلزم الحارس ساغودين بدفع مليون دولار في حال الكشف عن القصة لمصدر آخر، ليكون للشركة الحق الحصري في نشرها.

المحامي مارك هيلد قال إن موكله تمكن حاليًا من إنهاء العقد وأصبح حرًا في التحدث عن العلاقة المزعومة التي تعود لثمانينات القرن الماضي، حسب "سي إن إن".

يظهر من الوثائق أنها موقعة في نوفمبر/ تشرين الثاني لعام 2015.

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