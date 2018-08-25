ترمب يلغي رحلة وزير خارجيته لكوريا الشمالية

ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشكل مفاجئ زيارة وزير خارجيته لكوريا الشمالية مما شكل اعترافا علنيا للمرة الأولى بتعطل جهوده الرامية إلى دفع بيونغ يانغ للتخلص من السلاح النووي.
- ترمب: المحادثات مع بيونغ يانغ التي يقودها حتى الآن وزير الخارجية مايك بومبيو ستتأجل على الأرجح لحين حل واشنطن نزاعها التجاري مع بيجين.
- ألقى ترمب ببعض المسؤولية على الصين، وهي أكبر شريك تجاري لكوريا الشمالية ولها دور أساسي في الجهود الدبلوماسية، فيما يتعلق بقراره إلغاء الزيارة.
- ترمب على تويتر: بسبب موقفنا التجاري الأكثر صرامة مع الصين.. لا أعتقد أنهم يساعدون في عملية نزع السلاح النووي كما كانوا يفعلون من قبل.
- ترمب: الوزير بومبيو يتطلع للذهاب إلى كوريا الشمالية في المستقبل القريب. على الأرجح بعد حل علاقتنا التجارية مع الصين.
- ترمب: في الوقت الحالي أود أن أرسل أحر تحياتي واحترامي للزعيم كيم. اتطلع لرؤيته قريبا!
- ترمب على تويتر "طلبت من وزير الخارجية مايك بومبيو عدم الذهاب إلى كوريا الشمالية في هذا الوقت لأنني أشعر أننا لا نحقق تقدما كافيا فيما يتعلق بنزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية".
- جاء إلغاء ترمب لزيارة بومبيو بعد يومين من المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في واشنطن والتي انتهت دون إشارة إلى تحقيق تقدم في حل حرب تجارية آخذة في الاحتدام بين أكبر اقتصادين في العالم ودون خطط لعقد المزيد من المحادثات قريبا.
- امتنعت بعثة كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة عن التعليق.
- جاء تصريح ترمب بعد يوم من إعلان بومبيو إنه سيزور كوريا الشمالية مرة أخرى برفقة مبعوث أمريكي خاص جديد وهو ستيفن بياجون في مسعى لتحقيق انفراجة في الجمود الحالي.
- يعد ذلك تحولا كبيرا في لهجة الخطاب من جانب ترمب الذي أشاد من قبل بالقمة التي عقدها في يونيو/حزيران مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون ووصفها بأنها ناجحة.
- مسؤولو البيت الأبيض قالوا إن ترمب طلب من بومبيو عدم الذهاب إلى كوريا الشمالية خلال اجتماع عُقد في البيت الأبيض يوم الجمعة.
- قال مسؤولان لرويترز إن الكثير من كبار المسؤولين علموا بقرار ترمب عن طريق شريط الأخبار على المحطات التلفزيونية أو خلال اجتماع لمناقشة المفاوضات الأمريكية مع كوريا الشمالية.
- اعتبر بعض مسؤولي المخابرات والدفاع الأمريكيين أن زيارة بومبيو السابقة لكوريا الشمالية كانت سابقة لأوانها وقالوا إن ليس هناك ما يدعو لتوقع تحقيق تقدم كبير هذه المرة.
- كانت تلك ستصبح ثاني زيارة يقوم بها بومبيو لكوريا الشمالية منذ قمة ترمب مع كيم لكن وزارة الخارجية الأمريكية قالت يوم الخميس إنه ليس هناك خطط للقاء بين كيم وبومبيو خلالها.
- قال مسؤول بالبيت الأبيض إن ترمب نفسه مازال مستعدا لعقد اجتماع آخر مع كيم على أمل إحراز تقدم في العملية ولكن لم يشعر برضا عن آخر إشارات صدرت من كوريا الشمالية.