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سياسة|الولايات المتحدة

انتقاد ترمب لـ"التواصل الاجتماعي" يتحول لمساءلة تويتر في الكونغرس

الرئيس التنفيذي لشركة تويتر جاك دورسي
الرئيس التنفيذي لشركة تويتر جاك دورسي
25/8/2018

أعلنت لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب الأمريكي أن الرئيس التنفيذي لشركة تويتر جاك دورسي سيدلى بشهادته أمام اللجنة في الخامس من سبتمبر/أيلول.

  • تأتي شهادة الرئيس التنفيذي لتويتر بعد أن أثار بعض النواب الجمهوريين مخاوف من حذف شبكات التواصل الاجتماعي محتويات مما ينشره المحافظون.
  • وقال رئيس اللجنة غريغ والدن في بيان إن لجنة الطاقة والتجارة "تعتزم توجيه أسئلة صعبة بشأن كيفية مراقبة وتنظيم تويتر لمحتواه.
  • " نتطلع لتحلي السيد دورسي بالصراحة والشفافية فيما يتعلق بالعملية المعقدة وراء لوغريتمات الشركة والقرارات الخاصة بالمحتوى".
  • اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب شركات التواصل الاجتماعي يوم الجمعة بإسكات "ملايين الأشخاص" في عمل من أعمال الرقابة ولكن دون تقديم دليل يدعم ادعاءه.
  • كتب ترمب على تويتر: " عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي يسكتون ملايين الأشخاص. لا يمكنكم فعل ذلك حتى إذا كان ذلك يعني ضرورة أن نواصل سماع الأخبار الكاذبة مثل سي.إن.إن التي تأثرت معدلات مشاهدتها بشكل خطير. على الناس تحديد ما هو حقيقي وما هو غير ذلك دون رقابة".
  • انتقد ترمب أيضا وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي قائلا دون تقديم دليل إن شركات لم يكشف النقاب عنها "تميز في المعاملة تماما ضد الأصوات الجمهورية/المحافظة".
  • جاءت هذه التغريدات بعد اتخاذ شركات آبل وفيسبوك وغوغل التابع لشركة ألفابيت إجراءات لحذف بعض ما نشره موقع أنفوورز الإلكتروني الذي يديره أليكس جونز أحد أنصار نظرية المؤامرة.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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