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سياسة|روسيا

اعتقال زعيم المعارضة الروسي في موسكو

زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني
زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني
25/8/2018

فال المحامي ألكساندر بوماجييف من مؤسسة مكافحة الفساد (السبت) إن السلطات احتجزت زعيم المعارضة الروسي أليكسي نافالني وتمنع اتصال المحامين به.

التفاصيل:
  • كيرا يارميش المتحدثة باسم نافالني قالت على تويتر إن الشرطة احتجزته بسبب مشاركته في احتجاج مناهض للحكومة هذا العام.
  • احتجز نافالني وسجن عدة مرات من قبل لقيامه بتنظيم احتجاجات ضد الكرملين والرئيس فلاديمير بوتين.
  • نافالني قال قبل اعتقاله إنه إنه سيعلن "أمورا مهمة" في برنامجه الذي يبث مباشرة على شبكات التواصل الاجتماعي.
  • وجه المعارض انتقادا حادا الى مشروع رفع سن التقاعد الذي يؤيده بوتين.
  • جمع 2.9 مليون توقع على عريضة على الانترنت ضد مشروع رفع سن التقاعد.
  • السلطات منعته من الترشح لانتخابات الرئاسة الروسية التي أجريت في وقت سابق من العام الحالي.
  • نافالني (42 عاما) يقول إن مبررات منعه من الترشح زائفة.
  • فاز بوتين (65 عاما) في الانتخابات التي أجريت في مارس آذار وسيحكم البلاد ست سنوات أخرى.
المصدر : وكالات
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