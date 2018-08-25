البث الحي
سياسة

إسلامية الأقصى في خطر.. تعرف على الأسباب!

أكثر من ألف مستوطن إسرائيلي، في طريقهم إلى المسجد الأقصى المبارك في القدس الشرقية بدعم من شرطة الاحتلال الإسرائيلي
أكثر من ألف مستوطن إسرائيلي، في طريقهم إلى المسجد الأقصى المبارك في القدس الشرقية بدعم من شرطة الاحتلال الإسرائيلي
25/8/2018

حذرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس (السبت) إسرائيل من اتخاذ أي قرار من شأنه المساس بإسلامية المسجد الأقصى من خلال السماح لغير المسلمين بالصلاة فيه.

وقالت الدائرة في بيان:
  • المسجد الأقصى المبارك هو الحرم القدسي الشريف بمساحته البالغة 144 دونما وجميع الطرق المؤدية إليه، وهو مسجد إسلامي وجزء أصيل من عقيدة كل المسلمين ولا يقبل القسمة ولا الشراكة وهو ملك خالص للمسلمين وحدهم لا يشاركهم فيه أحد.
  • البيان يأتي بعد أن "تداولت وسائل إعلام أمس خبرا مفاده أن المحكمة الإسرائيلية العليا طالبت شرطة الاحتلال وجهات حكومية أخرى تقديم الأسباب خلف استمرار منع المتطرفين اليهود من اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف وأداء الصلوات التلمودية فيه.
  • المحكمة الإسرائيلية العليا والتي تعتبر أعلى هيئة قضائية في حكومة إسرائيل كانت قد منحت فترة ستين يوما للرد على أسباب منع المتطرفين اليهود من أداء الصلوات التلمودية في باحات المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف.
  • قرار محكمة الاحتلال يأتي استجابة لالتماس قدمته جمعية أمناء "جبل الهيكل" طالبت فيه بمنح اليهود حق أداء الصلوات التلمودية داخل باحات المسجد الأقصى المبارك.
  • تسمح إسرائيل لغير المسلمين بدخول المسجد الأقصى في أوقات محددة دون الصلاة فيه.
  • بيان دائرة الأوقاف "قال إن المسجد الاقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف لن يخضع لأية قوانين أرضية، وليس للمحكمة الإسرائيلية أي صلاحية على المسجد.
  • البيان أكد " أن القانون الرباني هو القانون الوحيد الذي ينطبق على المسجد الاقصى المبارك، وسيبقى مسجدا إسلاميا خالصا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
خلفيات:
  • ساحات المسجد الأقصى شهدت خلال الفترة الماضية مواجهات محدودة بين المصلين وشرطة الاحتلال الإسرائيلية.
  • شرطة الاحتلال أغلقت بوابات المسجد مما اضطر المصلين لأداء الصلاة على بواباته قبل أن يعاد فتحها في وقت لاحق.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من سياسة

دبلوماسي إسرائيلي يهاجم منتقدي محمد رمضان ورافضي التطبيع (فيديو)

صور لمحمد رمضان وعدد من مشاهير الإسرائليين في دبي

مطبعون وجهلة..40 عاما من المقاومة

صور لمحمد رمضان وعدد من مشاهير الإسرائليين في دبي

بعد السماح للإسرائيليين.. الإمارات توقف منح تأشيرات لمواطني 13 دولة معظمها مسلمة

الإمارات أوقفت مؤقتا إصدار تأشيرات دخول لمواطني أفغانستان وباكستان وعدة دول أخرى لاعتبارات أمنية (غيتي)

بعد 27 عاما.. الجيش الأذري يدخل منطقة كلبجار (فيديو)

قوات عسكرية أذرية تدخل منطقة كلبجار (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

العثور على مسلّة معدنية غامضة في قلب الصحراء الأمريكية (فيديو)

هدية الوداع من ترمب.. نتنياهو يعد جاسوسا إسرائيليا سابقا في أمريكا بحياة رغدة (فيديو)

نتنياهو يعد بولارد الجاسوس السابق في أمريكا بحياة رغدة (رويترز)