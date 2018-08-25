أردوغان: التزام جميع الأتراك ضروري لمواجهة الهجمات على الاقتصاد

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (السبت) إن التزام وإصرار جميع الأتراك هو الضمان اللازم لمواجهة الهجمات على اقتصاد تركيا، وذلك في أول تصريحات له عن أزمة العملة التركية منذ أيام.

أبرز تصريحات أردوغان في بيانين منفصلين بمناسبة إحياء ذكرى معركة ملاذكرد عام 1071.

أردوغان: وحدة الأتراك في مواجهة الهجمات التي تستهدف استقلالهم السياسي والاقتصادي ستنتصر.

أردوغان: ونحن نواجه الهجمات على الاقتصاد التركي اليوم، فإن أكبر ضامن هو التزام وإصرار كل فرد من شعبنا للتمسك باستقلاله وأمته ومستقبله.

أردوغان: لا يمكن لأحد أن يحول دون تحقيق تركيا أهدافها لأعوام 2023 و2053 و2071.

تشير تلك السنوات إلى الذكرى المئوية لقيام الجمهورية التركية والذكرى 600 لفتح الجيش العثماني لإسطنبول والذكرى الألف لمعركة ملاذكرد على الترتيب.

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