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سياسة

أردوغان: التزام جميع الأتراك ضروري لمواجهة الهجمات على الاقتصاد

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
25/8/2018

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (السبت) إن التزام وإصرار جميع الأتراك هو الضمان اللازم لمواجهة الهجمات على اقتصاد تركيا، وذلك في أول تصريحات له عن أزمة العملة التركية منذ أيام.

أبرز تصريحات أردوغان في بيانين منفصلين بمناسبة إحياء ذكرى معركة ملاذكرد عام 1071.

  • أردوغان: وحدة الأتراك في مواجهة الهجمات التي تستهدف استقلالهم السياسي والاقتصادي ستنتصر.
  • أردوغان: ونحن نواجه الهجمات على الاقتصاد التركي اليوم، فإن أكبر ضامن هو التزام وإصرار كل فرد من شعبنا للتمسك باستقلاله وأمته ومستقبله.
  • أردوغان: لا يمكن لأحد أن يحول دون تحقيق تركيا أهدافها لأعوام 2023 و2053 و2071.
  • تشير تلك السنوات إلى الذكرى المئوية لقيام الجمهورية التركية والذكرى 600 لفتح الجيش العثماني لإسطنبول والذكرى الألف لمعركة ملاذكرد على الترتيب.

معلومات أساسية

  • فقدت الليرة التركية نحو 40 % من قيمتها هذا العام مع تنامي الخلاف المتصاعد مع الولايات المتحدة.
  • صور أردوغان التدهور السريع الذي شهدته الليرة على أنه "حرب اقتصادية" واتهم واشنطن باستهداف تركيا بسبب مصير القس الأمريكي أندرو برانسون الذي يحاكم في تركيا "بتهم إرهابية" ينفي أنه ارتكبها.
  • تماسكت الليرة أمام الدولار في تداولات متواضعة خلال العطلة أمس الجمعة بعد أن وصلت إلى مستوى منخفض قياسي بلغ 7.24 أمام الدولار هذا الشهر.
  • رفضت محكمة تركية الأسبوع الماضي استئنافا للإفراج عن برانسون مما تسبب في رد فعل عنيف من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي قال إن الولايات المتحدة لن تجلس مكتوفة الأيدي.
  • طلب أردوغان مرارا من الأتراك تحويل الذهب والدولار لديهم لليرة لدعم الاقتصاد وقال إن تركيا ستتمكن من تخطي الأزمة.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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