وفاة شخص وإصابة 40 جراء الكوليرا في الجزائر

أفادت وزارة الصحة الجزائرية (الجمعة) أنه تم تسجيل وفاة واحدة وأربعين إصابة مؤكدة بمرض الكوليرا في الجزائر العاصمة وثلاث مناطق مجاورة لها.

وقالت الوزارة على لسان المدير العام للوقاية جمال فورار: