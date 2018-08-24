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سياسة|مصر

مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون يكرم السادات

الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات - أرشيفية
الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات - أرشيفية
24/8/2018

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يكرم الرئيس المصري الأسبق أنوار السادات، والذي اغتيل عام 1981.

وينص مشروع القانون، الذي حصلت عليه الجزيرة مباشر على "منح ميدالية الكونغرس الذهبية إلى أنور السادات اعترافا بإنجازاته ومساهماته الشجاعة للسلام في الشرق الأوسط".

وأشار مشروع القانون إلى مسيرة الرئيس السادات حتى توقيعه اتفاقية السلام مع إسرائيل في البيت الأبيض عام 1979.

وقال مشروع القانون إن رئيسي مجلسي النواب والشيوخ سوف يقومان بالترتيبات اللازمة لمنح الميدالية الذهبية لاسم السادات "اعترافا بإنجازاته وأفعاله البطولية للمحافظة على السلام الشامل في الشرق الأوسط".

وكلف مشروع القانون وزير الخزانة الأمريكي بوضع التصميم الملائم للميدالية.

وقال مشروع القانون، الذي أقره مجلس الشيوخ (الأربعاء)، إن الميدالية سوف تقدم لزوجة الرئيس السادات بحضور ممثل عن الحكومة المصرية.

واغتيل السادات في 6 من أكتوبر/تشرين أول 1981، أثناء متابعته عرضًا عسكريًا في القاهرة.

وإثر توقيع مصر معاهدة السلام مع تل أبيب، حصل السادات على جائزة نوبل للسلام، مناصفة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيغن، وهو ما تسبب في ردود فعل معارضة محليًا وعربيا.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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