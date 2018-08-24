كتاب "المعتوه" عن ترمب ضمن الأعلى مبيعا في أمريكا

حقق كتاب "المعتوه" مبيعات تخطت 33 ألف نسخة في أول أسبوع من إصداره لكنه لم يتمكن من احتلال المركز الأول في قائمة أعلى الكتب مبيعا في الولايات المتحدة.

وكتاب المعتوه ألفته أوماروسا نيومان المساعدة السابقة في البيت الأبيض عن تفاصيل تجربتها أثناء عملها لمدة عام مع الرئيس دونالد ترمب.

وأظهرت بيانات المبيعات (الخميس) أن كتاب (غيرل.. ووش يور فيس) تغلب على كتاب أوماروسا إذ باع أكثر من 58600 نسخة في أسبوع فيما احتل كتاب "المعتوه" المركز الثاني.

وتتهم نيومان الرئيس ترمب في كتابها بأنه أدلى بتصريحات يزدري فيها الأمريكيين من أصل أفريقي والفلبينيين وأقليات أخرى إضافة إلى شواهد تشير إلى حالات "نسيان وإحباط".

وكتبت تقول "لا يمكن إنكار تراجع قدراته العقلية".

وكانت نيومان المتسابقة السابقة في برنامج ترمب لتلفزيون الواقع (ذا أبرينتس) أحد أبرز المناصرين السود للرئيس الأمريكي قبل عزلها من منصبها في البيت الأبيض في ديسمبر كانون الأول.

وظهرت في عدة وسائل إعلامية للترويج لكتابها قبل نشره الأسبوع الماضي.

ووصف ترمب نيومان الأسبوع الماضي بأنها "كلبة" و"مجنونة" و"وضيعة".