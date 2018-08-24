غزة: إصابة المئات برصاص الاحتلال واستمرار مسيرات العودة

أصيب 190 فلسطينيا بينهم 50 بالرصاص الحي الذي أطلقه جيش الاحتلال الاسرائيلي خلال احتجاجات "مسيرات العودة" التي نظمها الفلسطينيون (الجمعة) قرب حدود قطاع غزة مع إسرائيل.
وتوافد فلسطينيون (الجمعة) نحو مخيمات "العودة" المُقامة على طول السياج الحدودي الفاصل بين شرقي قطاع غزة والأراضي المحتلة، للمشاركة بفعاليات "مسيرات العودة" السلمية.
ووفق شهود فان عشرات الفتية قاموا خلال الاحتجاجات باقتلاع عدد من الزوايا الحديدية المثبت عليها السياج الحدودي الاسرائيلي شرق مدينة غزة.
ويقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجراح مختلفة.
أعلنت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات "العودة" (الجمعة) استمرار المسيرات على حدود قطاع غزة مع إسرائيل.
جاء ذلك في كلمة لإسماعيل رضوان، القيادي في حركة "حماس"، وعضو الهيئة، في مؤتمر صحفي عقد على الحدود الشرقية لقطاع غزة.