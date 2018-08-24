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غزة: إصابة المئات برصاص الاحتلال واستمرار مسيرات العودة

نحو مئة وتسعين فلسطينيا بينهم خمسون أصيبوا بالرصاص الحي لجيش الاحتلال الإسرائيلي
نحو مئة وتسعين فلسطينيا بينهم خمسون أصيبوا بالرصاص الحي لجيش الاحتلال الإسرائيلي
24/8/2018

أصيب 190 فلسطينيا بينهم 50 بالرصاص الحي الذي أطلقه جيش الاحتلال الاسرائيلي خلال احتجاجات "مسيرات العودة" التي نظمها الفلسطينيون (الجمعة) قرب حدود قطاع غزة مع إسرائيل.

وقال أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في بيان:
  • إن إجمالي الاصابات بلغ 189 حالة برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي والغاز (المسيل للدموع).
  • من بين الإصابات 50 مصابا بالرصاص الحي بينهم 10 أطفال وامرأتان.

وتوافد فلسطينيون (الجمعة) نحو مخيمات "العودة" المُقامة على طول السياج الحدودي الفاصل بين شرقي قطاع غزة والأراضي المحتلة، للمشاركة بفعاليات "مسيرات العودة" السلمية.

ووفق شهود فان عشرات الفتية قاموا خلال الاحتجاجات باقتلاع عدد من الزوايا الحديدية المثبت عليها السياج الحدودي الاسرائيلي شرق مدينة غزة.

ويقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجراح مختلفة.

إجلاء صبي فلسطيني جريح خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال احتجاجات على السياج الحدودي بين إسرائيل وغزة
الهيئة الوطنية العليا لمسيرات "العودة" تعلن استمرار المسيرات

أعلنت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات "العودة" (الجمعة) استمرار المسيرات على حدود قطاع غزة مع إسرائيل.

جاء ذلك في كلمة لإسماعيل رضوان، القيادي في حركة "حماس"، وعضو الهيئة، في مؤتمر صحفي عقد على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وقال رضوان خلال المؤتمر الصحفي:
  • نثمن كل جهود الدول والهيئات التي تسعى لكسر الحصار عن شعبنا.
  • نقدر عاليا وحدة شعبنا وفصائله التي تمسكت بمعادلة عنوانها التهدئة مقابل كسر الحصار، والالتزام بها ما التزم العدو بها.
  • رضوان دعا الفصائل الوطنية وما أسماهم بـ "أحرار العالم والمخلصين" من العالم والأمة العربية والإسلامية، إلى دراسة تشكيل صندوق خاص لدعم شهداء المسيرات وجرحاها، وكل لجانها العاملة بما يضمن ديمومة العطاء واستمرار الفعل.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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