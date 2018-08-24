شاهد: كندا تنتقد طلب النيابة السعودية إعدام ناشطين

أعرب رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو عن قلقه من تقارير أفادت أنّ النيابة العامة السعودية طلبت إعدام 5 نشطاء سعوديين في مجال حقوق الإنسان.
التفاصيل:
- عبر ترودو عن مخاوفه إزاء الحكم الذي أوصت النيابة السعودية بإعدام نشطاء في حقوق الإنسان.
- ترودو قال إن حكومته تشارك في محادثات دبلوماسية مع السعودية.
- أشار إلى أنه من المهم أن تكون لهم علاقات إيجابية مع الدول في جميع أنحاء العالم.
- هذا هو ثاني انتقاد رسمي كندي لانتهاكات حقوق الإنسان في السعودية.
- تصريحات ترودو تأتي وسط أزمة ما زالت متفاعلة بين البلدين.
- أثارت انتقادات ٌسابقة لأوضاع المعتقلين في السعودية ردود فعلٍ غاضبةً من الرياض.
السعودية تقطع العلاقات:
- السلطات السعودية كانت قد جمدت أي تعاملات تجارية جديدة مع كندا.
- أوقفت السعودية واردات الحبوب وطردت السفير الكندي وأمرت بعودة جميع الطلاب السعوديين بالعودة إلى البلاد.
- الغضب السعودي جاء بعد تغريدة لوزيرة خارجية كندا تدعو لإطلاق سراح نشطاء المجتمع المدني.