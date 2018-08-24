شاهد: كندا تنتقد طلب النيابة السعودية إعدام ناشطين

أعرب رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو عن قلقه من تقارير أفادت أنّ النيابة العامة السعودية طلبت إعدام 5 نشطاء سعوديين في مجال حقوق الإنسان.

التفاصيل:

عبر ترودو عن مخاوفه إزاء الحكم الذي أوصت النيابة السعودية بإعدام نشطاء في حقوق الإنسان.

ترودو قال إن حكومته تشارك في محادثات دبلوماسية مع السعودية.

أشار إلى أنه من المهم أن تكون لهم علاقات إيجابية مع الدول في جميع أنحاء العالم.

هذا هو ثاني انتقاد رسمي كندي لانتهاكات حقوق الإنسان في السعودية.

تصريحات ترودو تأتي وسط أزمة ما زالت متفاعلة بين البلدين.

أثارت انتقادات ٌسابقة لأوضاع المعتقلين في السعودية ردود فعلٍ غاضبةً من الرياض.

السعودية تقطع العلاقات: