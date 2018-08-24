تقرير يكشف عن ميزانية الموساد الإسرائيلي في 2018

كشف تقرير، نُشر (الجمعة)، أن جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلي (الموساد) يوظف حاليا نحو 7 آلاف شخص بشكل كامل وفق تقرير لصحفية هآرتس الإسرائيلية.
التفاصيل:
- ميزانية الموساد بلغت 2.3 مليار دولار خلال العام الجاري.
- ميزانية الموساد هي ثاني أكبر ميزانية لوكالة تجسس بعد وكالة المخابرات المركزية الأمريكية سي آي إيه.
- منذ تعيين يوسي كوهين، المقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رئيسا للموساد أوائل 2016، خضع الجهاز لتوسعات ضخمة.
- تحت إشراف (كوهين)، خضعت الوكالة لسلسلة من التغييرات: باتت تتمتع بميزانيات حكومية متزايدة.
- تامير باردو، الرئيس السابق لـ الموساد، كان حذرا للغاية وكان الموساد أقل ميلا إلى المغامرة.
- باردو وافق على عدد أقل من العمليات، كان الانطباع في فرع العمليات أنه كان دائما يخاف من كشف العملاء.
- يدور الحديث عن عمليات خارج إسرائيل حيث تم توجيه الاتهام إلى الموساد بالمسؤولية عن عمليات اغتيال في عدد من الدول.
- تفيد تقارير بتنفيذ الموساد عمليات ماليزيا ومن قبلها في تونس وسوريا إضافة إلى إيران.
- نُسب اغتيال المهندس فادي البطش (العالم الفلسطيني) في العاصمة الماليزية كوالالمبور في 21 أبريل / نيسان إلى الموساد.
- اغتيال مهندس الطيران التونسي محمد الزواري عضو كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، 2016، واتهام الموساد بالوقوف وراء العملية.
- بلغت ميزانية الموساد في العام الجاري 2.3 مليار دولار أمريكي مقابل 2.1 مليار عام 2017، و1.3 مليار عام 2008، مشيرة أنها ستصل في 2019 إلى 2.7 مليار دولار أمريكي.