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سياسة|إسرائيل

تقرير يكشف عن ميزانية الموساد الإسرائيلي في 2018

يوسي كوهين مدير الموساد الإسرائيلي
يوسي كوهين مدير الموساد الإسرائيلي
24/8/2018

كشف تقرير، نُشر (الجمعة)، أن جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلي (الموساد) يوظف حاليا نحو 7 آلاف شخص بشكل كامل وفق تقرير لصحفية هآرتس الإسرائيلية.

التفاصيل:
  • ميزانية الموساد بلغت 2.3 مليار دولار خلال العام الجاري.
  • ميزانية الموساد هي ثاني أكبر ميزانية لوكالة تجسس بعد وكالة المخابرات المركزية الأمريكية سي آي إيه.
  • منذ تعيين يوسي كوهين، المقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رئيسا للموساد أوائل 2016، خضع الجهاز لتوسعات ضخمة.
  • تحت إشراف (كوهين)، خضعت الوكالة لسلسلة من التغييرات: باتت تتمتع بميزانيات حكومية متزايدة.
  • تامير باردو، الرئيس السابق لـ الموساد، كان حذرا للغاية وكان الموساد أقل ميلا إلى المغامرة.
  • باردو وافق على عدد أقل من العمليات، كان الانطباع في فرع العمليات أنه كان دائما يخاف من كشف العملاء.
  • يدور الحديث عن عمليات خارج إسرائيل حيث تم توجيه الاتهام إلى الموساد بالمسؤولية عن عمليات اغتيال في عدد من الدول.
  • تفيد تقارير بتنفيذ الموساد عمليات ماليزيا ومن قبلها في تونس وسوريا إضافة إلى إيران.
  • نُسب اغتيال المهندس فادي البطش (العالم الفلسطيني) في العاصمة الماليزية كوالالمبور في 21 أبريل / نيسان إلى الموساد.
  • اغتيال مهندس الطيران التونسي محمد الزواري عضو كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، 2016، واتهام الموساد بالوقوف وراء العملية.
  • بلغت ميزانية الموساد في العام الجاري 2.3 مليار دولار أمريكي مقابل 2.1 مليار عام 2017، و1.3 مليار عام 2008، مشيرة أنها ستصل في 2019 إلى 2.7 مليار دولار أمريكي.
المصدر : الأناضول
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