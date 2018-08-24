تقرير يكشف عن ميزانية الموساد الإسرائيلي في 2018

كشف تقرير، نُشر (الجمعة)، أن جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلي (الموساد) يوظف حاليا نحو 7 آلاف شخص بشكل كامل وفق تقرير لصحفية هآرتس الإسرائيلية.

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