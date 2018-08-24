تركيا: الحل العسكري في إدلب السورية سيكون كارثيا

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو (الجمعة) إن السعي لحل العسكري في إدلب الواقعة تحت سيطرة المعارضة في شمال سوريا سيكون كارثيا.

وقال أوغلو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو "الحل العسكري بإدلب سيكون كارثة، لا على منطقة إدلب فحسب بل كارثة فيما يتعلق بمستقبل سوريا".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي:

يعيش في إدلب أكثر من 3 ملايين مدني، ويجب تمييز "الإرهابيين" عن المدنيين، وأي حل عسكري هناك سيؤدي إلى كارثة.

الأمر ليس متعلقا بمنطقة إدلب وحدها، وإنما بمستقبل سوريا كلها.

تركيا تساوي بين كافة "المنظمات الإرهابية" وترى ضرورة مواجهتها جميعًا.

"الجماعات المتطرفة" الموجودة في المنطقة تعد مصدر إزعاج لكل من المدنيين والمعارضة المعتدلة.

تركيا تشدد على أن تحييد هذه الجماعات يعد أمرا مهما للجميع.

حماية "مناطق خفض التوتر" في إدلب مهمة من الناحية الإنسانية وعلى صعيد مواجهة الإرهاب.

الهجوم على إدلب من أجل تحييد بعض "الجماعات المتطرفة" يعني التسبب في قتل مئات الآلاف من الأبرياء مجددا، ونزوح 3.5 مليون إنسان، وهذا أمر يقضي على روح اتفاق أستانة.

من المهم في الوقت نفسه إزالة مخاوف روسيا فيما يخص إدلب، حيث من الضروري ألا تشكل "الجماعات المتطرفة" أية تهديدات لوجودها وقاعدتها في المنطقة.

الهجوم على إدلب سيقضي على مصداقية كل من تركيا وروسيا في القضية السورية، لذا يجب تبديل ذلك بالحديث معًا عن كيفية إزاحة هذه المخاوف، وإحلال الاستقرار هناك.

لابد من استمرار العمل مع روسيا من أجل مواصلة وقف إطلاق النار في سوريا، والمحافظة على روح اتفاق أستانة.

يجب زيادة جهودنا من أجل إحياء عملية سياسية في البلاد، وتشكيل لجنة صياغة الدستور في أقرب وقت يعد أمرا مهما وحتميا لمستقبل سوريا، ولإطلاق تسوية سياسية في البلاد.

تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف:

المباحثات مع تشاوش أوغلو أولت أهمية كبيرة لمستجدات القضية السورية.

إدلب تحوي إلى جانب المدنيين عناصر مسلحة، تسعى إلى السيطرة على هذه المنطقة.

وزيرا الدفاع الروسي والتركي ناقشا هذه القضية خلال لقاء جمعهما (الجمعة) وأجهزة استخباراتنا على تواصل مستمر.

روسيا وتركيا سيبذلان جهود مشتركة من أجل عودة اللاجئين السوريين.

اتفقنا على إنشاء آلية تشاور مشتركة لتسهيل إجراءات دخول الأتراك إلى روسيا.

لافروف لفت إلى أهمية التطور السريع الذي تشهده علاقات بلاده مع تركيا، وقال: اتفقنا على رفع القيود بين معاملاتنا التجارية.

أنقرة أحد أهم الشركاء التجاريين الرئيسيين لموسكو، وتعاوننا متواصل في عديد من القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية مثل الزراعة والصرافة والصناعات العسكرية والطاقة.

الوزير الروسي أشار إلى استمرار تدفق السياح الروس إلى تركيا، وتوقع أن يتجاوز عدد الزائرين من روسيا إلى المدن التركية 5 ملايين سائح خلال العام الجاري.

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