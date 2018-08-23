وزير العدل الأمريكي يرد على ترمب: ماذا قال له؟

رد وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز (الخميس) على الانتقادات الحادة التي وجهها الرئيس دونالد ترمب لأدائه في مقابلة تلفزيونية قال فيها: "إن سيشنز لا يُحكم إدارة الوزارة".

وأصدر وزير العدل الأمريكي، جيف سيشنز، بيانا يدافع فيه عن نزاهة وزارته.

وقال في البيان:

توليت زمام الأمر في وزارة العدل في اليوم الذي أديت فيه اليمين لتولي المنصب.

لن تتأثر أفعال الوزارة بالاعتبارات السياسية ما دمت موجودا في منصب وزير العدل.

وكثف ترمب انتقاده لوزارة العدل في مقابلة أجراها أمس (الأربعاء) مع (شبكة فوكس نيوز) وبُثت (الخميس) في حين يبذل البيت الأبيض جهودا مضنية للرد على إدانة مدير حملة ترمب السابق بول مانافورت بعدة اتهامات بالاحتيال وعلى صفقة قانونية أبرمها مايكل كوهين المحامي الشخصي السابق لترمب.

وكرر ترمب سلسلة شكاوى من أداء الوزارة ومن مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) وهاجمهما دون أن يقدم دليلا على أنهما عاملاه وأنصاره بشكل جائر.

كما ألقى باللوم على سيشنز فيما وصفه بأنه فساد في أكبر وكالة أمريكية لإنفاذ القانون.

وقال ترمب "عينت وزيرا للعدل لم يُحكم أبدا زمام الأمور في الوزارة". لكنه أكد أنه لن يتدخل في شؤون الوزارة.

وقال في المقابلة مع برنامج (فوكس والأصدقاء) "سأبقى بعيدا وقد يكون هذا أفضل شيء أفعله".

وقال السناتور الجمهوري لينزي غراهام، وهو مقرب من ترمب ومدافع أيضا عن سيشنز، إنه يعتقد أن ترمب سيعين وزيرا جديدا للعدل لكن عليه أن ينتظر لحين الانتهاء من انتخابات الكونغرس التي تجرى في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقال "فكرة وجود وزير جديد للعدل خلال الولاية الأولى لإدارة الرئيس ترمب مرجحة جدا على ما أعتقد".

كوهين ينفي معرفته بما إذا كان ترمب على علم باجتماع مع روس.

في سياق متصل، نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن موقع "أكسيوس الإخباري" (الخميس) أن مايكل كوهين المحامي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال لنواب وهو تحت القسم، العام الماضي، إنه لا يعلم إن كان المرشح الرئاسي آنذاك علم مسبقا باجتماع عقد في برج ترمب مع روس في 2016.

وأدلى كوهين بشهادته أمام لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ في خريف 2017.

وأفاد موقع "أكسيوس" نقلا عن ثلاثة مصادر لم ينشر أسماءها بأن كوهين لم يقل فحسب إنه لم يكن على علم مسبق بالاجتماع بل وقال أيضا إنه لا يعرف إن كان ترمب علم به أم لا.

وتتعارض هذه الرواية مع ما أوردته وسائل إخبارية أخرى الشهر الماضي بأن كوهين مستعد لإبلاغ المحقق الخاص روبرت مولر بأن ترمب كان يعلم بشأن الاجتماع قبل عقده.

وفي الاجتماع الذي عقد في برج ترمب في يونيو/ حزيران 2016، عرض الروس تقديم معلومات تمس سمعة منافسته الديمقراطية آنذاك هيلاري كلينتون.

وشارك الابن الأكبر لترمب، دونالد ترمب الابن، وصهر الرئيس غاريد كوشنر والمدير السابق للحملة الانتخابية بول مانافورت في الاجتماع مع محامية روسية على صلة بالكرملين.

وأقر كوهين بالذنب (الثلاثاء) الماضي في ثماني تهم جنائية من بينها التهرب الضريبي والاحتيال المصرفي وانتهاكات تتعلق بتمويل الحملة الانتخابية.

وقال لمحكمة اتحادية في نيويورك إن ترمب أصدر تعليمات له بارتكاب جريمة بترتيب مدفوعات قبل انتخابات الرئاسة عام 2016 لشراء صمت امرأتين تزعمان أنهما أقامتا علاقات جنسية مع الرئيس. ونفى ترمب ذلك.

وقال زعيما لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ هذا الأسبوع إن كوهين أبلغ اللجنة بأنه لم يكن على علم بالاجتماع الذي عقد في برج ترمب قبل قراءة التقارير الإخبارية عنه.

وقال رئيس اللجنة ريتشارد بور وهو جمهوري ونائبه الديمقراطي مارك وارنر في بيان مشترك (الثلاثاء) الماضي "تواصلنا مجددا في الآونة الأخيرة مع السيد كوهين وفريقه الذي تابع التقارير الإعلامية التي لمحت إلى أنه كان على علم مسبق بالاجتماع في يونيو/حزيران 2016 بين مسؤولين من الحملة ومحامين روس في برج ترمب".

وسأل زعيما لجنة المخابرات الفريق القانوني لكوهين إن كان المحامي السابق لترمب ملتزما بشهادته السابقة فأجاب الفريق بالإيجاب.

كما أكد، لاني ديفيز، محامي كوهين، في مقابلة مع "رويترز" أن كوهين ملتزم بشهادته السابقة للمشرعين بأنه لم يكن يعلم إن كان ترمب علم مسبقا بأمر الاجتماع.

وقال ديفيز: "كوهين لن يغير إجابته".