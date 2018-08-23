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نتنياهو يأمل أن تعترف أمريكا بسيادة إسرائيل على الجولان

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
23/8/2018

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم (الخميس) إن إسرائيل ما زالت تأمل أن تعترف الولايات المتحدة "بأحقيتها في السيادة" على هضبة الجولان.

  • في مايو/أيار قال مسؤول إسرائيلي كبير إن الاعتراف الأمريكي ربما يأتي في غضون شهور.
  • لكن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون قال في مقابلة مع رويترز أثناء زيارة لإسرائيل هذا الأسبوع "لا يجري بحث الأمر ولم يتخذ قرار داخل الحكومة الأمريكية".
  • ورد نتنياهو على سؤال عما إذا كانت إسرائيل، في ضوء ما قاله بولتون، قد تخلت عن توقعاتها باعتراف أمريكي بسيادتها على الجولان قائلا "وهل يمكن أن أتخلى عن مثل هذا الأمر؟ لا سبيل لذلك".
  • بولتون قال في المقابلة إنه بينما تتفهم الولايات المتحدة مطلب إسرائيل فيما يتعلق بضم الجولان "ليس هناك تغيير في الموقف الأمريكي في الوقت الراهن".
  • احتلت إسرائيل معظم هضبة الجولان السورية خلال حرب عام 1967 ثم ضمتها في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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