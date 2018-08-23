مصر: حملة اعتقالات ضد رموز بارزة بالمعارضة

اعتقلت السلطات المصرية (الخميس) المعارض البارز السفير معصوم مرزوق من منزله وفق مصادر حقوقية.

وقال الحقوقي والمرشح الرئاسي السابق خالد علي إن أسرة السفير معصوم مرزوق أبلغته بقيام قوة كبيرة من الشرطة بمحاصرة منزلها في مدينة 6 أكتوبر غربي القاهرة، واعتقلت السفير معصوم، واقتادته إلى مكان غير معلوم.

وأضاف خالد علي أن قوات الأمن اعتقلت رائد سلامة وكيل مؤسسي حزب التيار الشعبي أيضا.

واعتقلت قوات الأمن المعارض السياسي د. يحيى القزاز، وحين داهمت منزل القيادي بالتيار الشعبي سامح سعودي ولم تجده اعتقلت زوجته وأولاده وفق مصادر حقوقية.

وأدانت الجبهة الوطنية المصرية حملة الاعتقالات، وقالت إن الاعتقالات تأتي في سياق القمع والفساد والبطش بكل حر يطلق نداءً للحرية أو ينبه للمخاطر التي تهدد مصر بسبب تلك السلطة.

وشددت الجبهة على حق الشعب في التظاهر والتعبير عن رأيه في كل وقت وفي أي مكان، مشيرين إلى أن لحظة الانتفاضة لمحاسبة الظالم وإنصاف المظلوم ستأتي قريبا.

من جانبها أدانت جماعة الإخوان المسلمين اعتقال السفير معصوم مرزوق ورفاقه، مشيرة إلى أن هذا السلوك يؤكد نهج السلطة الذي يودي بالأوضاع في مصر إلى هاوية سحيقة.

وأوضحت أن النظام يستهدف الشعب المصري بكل فئاته، داعية إلى الاصطفاف في ثورة شاملة لإنقاذ مصر من الانقلاب وانتهاكاته المستمرة.

وأطلق السفير معصوم مرزوق مطلع الشهر الجاري مبادرة يدعو فيها إلى إجراء استفتاء شعبي على استمرار نظام السيسي في الحكم من عدمه.

ودعا مرزوق إلى الخروج في مظاهرات بميدان التحرير يوم 31 أغسطس/آب الجاري حال عدم قبول النظام مطالبه.

ومرزوق دبلوماسي مصري سابق وصل إلى منصب مساعد وزير خارجية ومعروف عنه مناهضته للنظام المصري الحالي، وأحد الوجوه البارزة التي أعلنت رفضها لتنازل النظام عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية وفق اتفاقية التي جرى توقيعها 8 من أبريل/نيسان 2016.