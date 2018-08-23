محاولة جديدة لقرصنة بيانات الحزب الديموقراطي في الولايات المتحدة

أعلنت شركة استشارات الأمن الإلكتروني الأمريكية (لوك آوت) أمس الأربعاء أن قراصنة إلكترونيين حاولوا الوصول إلى قاعدة بيانات الناخبين بالحزب الديمقراطي، في الولايات المتحدة

أعادت هذه المحاولة، إحياء شبح سرقة البريد الإلكتروني للحزب الديمقراطي خلال انتخابات عام 2016 الرئاسية التي فاز فيها دونالد ترمب وتتهم روسيا بأنها كانت خلفه.

شركة استشارات الأمن الإلكتروني (لوك آوت) قالت إنها رصدت محاولة لحملة خداع عبر "الفيشينغ – الصفحات المزورة" تستهدف اللجنة الوطنية للحزب الديموقراطي.

الشركة أوضحت أن المحاولة كانت للوصول إلى قاعدة بيانات الناخبين للحزب الديموقراطي، حيث أنشأ القراصنة اسم نطاق مشابه مع موقع مزيف يسمح بالاستيلاء على اسم دخول وكلمة مرور أي مستخدم مرخص له لدخول "فوت بيلدر" قد تنطلي عليه خدعة الموقع المزيف.

لم تكن هناك معلومات حول هوية من أنشأ هذا الموقع المزيف الذي تمت إزالته

مسؤول في اللجنة الوطنية للحزب الديموقراطي قال لوسائل الإعلام الأمريكية إنه لم يحدث أي خرق لأنظمتها.