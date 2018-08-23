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سياسة

قتلى بينهم أطفال في قصف استهدف نازحين بالحديدة

23/8/2018

قالت مصادر للجزيرة إن مدنيين سقطوا بين قتيل وجريح جراء قصف استهدف نازحين في مديرية الدُريهِمي جنوب مدينة الحُدّيدة في غرب اليمن.

من جهتها أعلنت وزارة الصحة التابعة للحوثيين مقتل 31 مدنياً قالت إن من بينهم 22 طفلاً و4 نساء في القصف الذي اتهموا طائرات التحالف السعودي الإماراتي بالوقوف وراءه.

في المقابل أفادت وكالة الأنباء الإماراتية أن صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون، سقط على إحدى القرى في مديرية الدُريهِمي.

من جهة أخرى، قالت وسائل إعلام سعودية إن التحالف أحبط عملا إرهابيا بزورق مفخخ تم إطلاقه من شواطئ الحديدة.

ونقلت رويترز عن التحالف أن الحوثيين استهدفوا سفينة تجارية في البحر الأحمر.

وكان الحوثيون قالوا إنهم وجهوا ضربة لهدف عسكري داخل العمق البحري السعودي.

وقالت قناة المسيرة التابعة للحوثيين إن قواتهم البحرية نفذت عملية خاصة داخل العمق البحري السعودي تم خلالها ضرب هدف عسكري بسلاح مناسب، حسب تعبيرها. 

المصدر : الجزيرة + وكالات
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