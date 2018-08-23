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سياسة

شاهد: قلعة القاهرة بتعز تكتظ بالزوار بعد افتتاحها

23/8/2018

افتتحت السلطات المحلية قلعة القاهرة في مدينة تعز اليمينية أمام العائلات والأطفال أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وقلعة القاهرة هي المتنفس لسكان مدينة تعز الذين عانوا ويلات الحرب والحصار منذ نحو 4 سنوات.

وتشهد القلعة فعاليات فنية خاصة بالعيد للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في اليمن.

وتسلمت لجنة تابعة لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي مباني القلعة من كتائب أبو العباس المدعومة إماراتيا.

ودمر طيران التحالف السعودي جزءا من القلعة جراء قصفه لها أثناء تمركز الحوثيين فيها عام 2015.

وتعتبر قلعة القاهرة أبرز معالم مدينة تعز، ويعود تاريخ إنشائها إلى عهد بني رسول في عام 1173م.

المصدر : الجزيرة مباشر
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