البث الحي
سياسة|كندا

شاهد: دفن كنديين بعد 100 عام على مقتلهم

23/8/2018

دُفن أربعة جنود كنديين قُتلوا في الحرب العالمية الأولى (الخميس) في جبانة بريطانية في مدينة (لوس إن غوهيل) في فرنسا، وذلك بعد أكثر من 100 عام على مقتلهم.

وعُثر على جثث الجنود الأربعة في العامين 2010 و2011 قرب لنس في شمال فرنسا وتوصلت القوات المسلحة الكندية مؤخرا إلى هوياتهم.

وكان هؤلاء الجنود جزءا من كتيبتي المشاة 16 و26 بالجيش الكندي.

وقتلوا في أغسطس/آب عام 1917 في معركة هيل 70 التي حصدت الكثير من الأرواح.

وقال الميجر جنرال نيكولاس الداوود، ممثل الجيش الكندي، إنه من المهم تكريم الجنود الذين قتلوا في الحرب العالمية الأولى وكأنهم قتلوا اليوم.

وحضر أفراد من عائلات الجنود مراسم الدفن.        

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من سياسة

شاهد: أرمن يطلبون مساعدة جنود أذريين ليتمكنوا من إخلاء منازلهم

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)

"أنتم قتلة أطفال ومسنين".. رجل يصدم بسيارته بوابة مقر ميركل (فيديو)

سيارة تصطدم عمدًا ببوابة المستشارية الألمانية (ر ويترز)

أول دولة في العالم توفر مستلزمات الدورة الشهرية للنساء مجانا (فيديو)

(فيسبوك)

دبلوماسي إسرائيلي يهاجم منتقدي محمد رمضان ورافضي التطبيع (فيديو)

صور لمحمد رمضان وعدد من مشاهير الإسرائليين في دبي
الأكثر قراءة

جورج عبد الله.. لبناني تسجنه فرنسا منذ 36 عاما رغم انتهاء محكوميته

أمضى جورج أكثر من 36 عاما خلف القضبان رغم مرور نحو 20 عاما على انتهاء مدة محكوميته (فيسبوك)

بعد السماح للإسرائيليين.. الإمارات توقف منح تأشيرات لمواطني 13 دولة معظمها مسلمة

الإمارات أوقفت مؤقتا إصدار تأشيرات دخول لمواطني أفغانستان وباكستان وعدة دول أخرى لاعتبارات أمنية (غيتي)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)