رجل يقتل أمه وأخته طعنا في ضاحية بباريس

قتل رجل بواسطة سكين والدته وشقيقته وأصاب شخصاً ثالثاً بجروح خطيرة في بلدة تراب قرب باريس الخميس قبل أن تقتله الشرطة فيما تحاول السلطات تحديد دوافعه وما إذا كان العمل "عملا إرهابيا"

تفاصيل الخبر: