البث الحي
سياسة

تقارير: كوريا الشمالية توقفت عن تفكيك موقع إطلاق اختبار الصواريخ

الرئيس الأمريكي وزعيم كوريا الشمالية في قمة سنغافورة-12 يونيو
الرئيس الأمريكي وزعيم كوريا الشمالية في قمة سنغافورة-12 يونيو
23/8/2018

أظهرت صور للأقمار الاصطناعية، أن كوريا الشمالية توقفت عن تفكيك موقع لاختبارات محركات الصواريخ في الربع الأول من أغسطس /آب رغم تعهد قدمه زعيمها للرئيس الأمريكي خلال قمة سنغافورة.

وذكر مركز (38 نورث) للأبحاث في واشنطن الأربعاء أن صورا التقطتها الأقمار الاصطناعية الأسبوع الماضي تشير إلى أن كوريا الشمالية توقفت عن تفكيك موقع لاختبارات محركات الصواريخ في الربع الأول من أغسطس /آب رغم تعهد قدمه زعيمها كيم جونغ أون للرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال قمة بسنغافورة في يونيو/ حزيران.

  • مركز (38 نورث) قال إن صور الاقمار الاصطناعية التجارية لمحطة سوهاي لإطلاق الأقمار الاصطناعية تشير في 16 من أغسطس إلى "عدم وجود أي أنشطة تفكيك كبيرة" سواء في موقع اختبارات محركات الصواريخ أو منصة الإطلاق منذ الثالث من أغسطس/ آب.
  • أوضح تقرير مركز 38 نورث، أن تقدما كبيرا حدث في إزالة موقع التجارب من يوليو /تموز إلى أغسطس آب لكن "المكونات التي أزيلت في السابق لا تزال مكدسة على الأرض".
  • يأتي تقرير مركز 38 نورث في وقت تتزايد فيه الشكوك حول استعداد كوريا الشمالية لتنفيذ مطالب الولايات المتحدة لها بالتخلي عن أسلحتها النووية.
  • لم يصدر أي تعليق من البيت الأبيض حتى الآن.. لكن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال الشهر الماضي إن التقارير التي تفيد بأن كوريا الشمالية بدأت في تفكيك منشآتها في محطة سوهاي تتماشى مع تعهد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال قمته مع ترمب في سنغافورة في 12 يونيو حزيران.
  • الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة قالت في تقرير يوم الإثنين إنها لم تجد ما يدل على أن كوريا الشمالية تخلت عن أنشطتها النووية.
  • زعيم كوريا الشمالية اتفق في قمة سنغافورة مع الرئيس الأمريكي على العمل صوب إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية لكنه لم يعط أي دلالة على استعداده للتخلي عن ترسانته بشكل أحادي الجانب.
  • في حديث (لرويترز) يوم الإثنين دافع ترمب عن جهوده لإقناع بيونغ يانغ بالتخلي عن أسلحتها النووية قائلا إنه يعتقد أن كوريا الشمالية اتخذت خطوات محددة نحو نزع السلاح النووي، وأضاف أنه "من المرجح" أن يلتقي مع كيم مرة أخرى.
  • ترمب وكيم أون، تعهدا خلال قمة سنغافورة بالعمل على نزع السلاح النووي تماما من شبه الجزيرة الكورية وتخفيف التوتر بين بلديهما، فيما لم تظهر بيونغ يانغ منذ القمة التي عقدت في 12 من يونيو/حزيران الماضي، علامة على اتخاذ إجراء ملموس لتفكيك برنامجها النووي.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من سياسة

شاهد: أرمن يطلبون مساعدة جنود أذريين ليتمكنوا من إخلاء منازلهم

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)

"أنتم قتلة أطفال ومسنين".. رجل يصدم بسيارته بوابة مقر ميركل (فيديو)

سيارة تصطدم عمدًا ببوابة المستشارية الألمانية (ر ويترز)

أول دولة في العالم توفر مستلزمات الدورة الشهرية للنساء مجانا (فيديو)

(فيسبوك)

دبلوماسي إسرائيلي يهاجم منتقدي محمد رمضان ورافضي التطبيع (فيديو)

صور لمحمد رمضان وعدد من مشاهير الإسرائليين في دبي
الأكثر قراءة

جورج عبد الله.. لبناني تسجنه فرنسا منذ 36 عاما رغم انتهاء محكوميته

أمضى جورج أكثر من 36 عاما خلف القضبان رغم مرور نحو 20 عاما على انتهاء مدة محكوميته (فيسبوك)

بعد السماح للإسرائيليين.. الإمارات توقف منح تأشيرات لمواطني 13 دولة معظمها مسلمة

الإمارات أوقفت مؤقتا إصدار تأشيرات دخول لمواطني أفغانستان وباكستان وعدة دول أخرى لاعتبارات أمنية (غيتي)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)