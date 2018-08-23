تقارير: كوريا الشمالية توقفت عن تفكيك موقع إطلاق اختبار الصواريخ

أظهرت صور للأقمار الاصطناعية، أن كوريا الشمالية توقفت عن تفكيك موقع لاختبارات محركات الصواريخ في الربع الأول من أغسطس /آب رغم تعهد قدمه زعيمها للرئيس الأمريكي خلال قمة سنغافورة.

وذكر مركز (38 نورث) للأبحاث في واشنطن الأربعاء أن صورا التقطتها الأقمار الاصطناعية الأسبوع الماضي تشير إلى أن كوريا الشمالية توقفت عن تفكيك موقع لاختبارات محركات الصواريخ في الربع الأول من أغسطس /آب رغم تعهد قدمه زعيمها كيم جونغ أون للرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال قمة بسنغافورة في يونيو/ حزيران.

مركز (38 نورث) قال إن صور الاقمار الاصطناعية التجارية لمحطة سوهاي لإطلاق الأقمار الاصطناعية تشير في 16 من أغسطس إلى "عدم وجود أي أنشطة تفكيك كبيرة" سواء في موقع اختبارات محركات الصواريخ أو منصة الإطلاق منذ الثالث من أغسطس/ آب.

أوضح تقرير مركز 38 نورث، أن تقدما كبيرا حدث في إزالة موقع التجارب من يوليو /تموز إلى أغسطس آب لكن "المكونات التي أزيلت في السابق لا تزال مكدسة على الأرض".

يأتي تقرير مركز 38 نورث في وقت تتزايد فيه الشكوك حول استعداد كوريا الشمالية لتنفيذ مطالب الولايات المتحدة لها بالتخلي عن أسلحتها النووية.

لم يصدر أي تعليق من البيت الأبيض حتى الآن.. لكن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال الشهر الماضي إن التقارير التي تفيد بأن كوريا الشمالية بدأت في تفكيك منشآتها في محطة سوهاي تتماشى مع تعهد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال قمته مع ترمب في سنغافورة في 12 يونيو حزيران.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة قالت في تقرير يوم الإثنين إنها لم تجد ما يدل على أن كوريا الشمالية تخلت عن أنشطتها النووية.

زعيم كوريا الشمالية اتفق في قمة سنغافورة مع الرئيس الأمريكي على العمل صوب إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية لكنه لم يعط أي دلالة على استعداده للتخلي عن ترسانته بشكل أحادي الجانب.

في حديث (لرويترز) يوم الإثنين دافع ترمب عن جهوده لإقناع بيونغ يانغ بالتخلي عن أسلحتها النووية قائلا إنه يعتقد أن كوريا الشمالية اتخذت خطوات محددة نحو نزع السلاح النووي، وأضاف أنه "من المرجح" أن يلتقي مع كيم مرة أخرى.