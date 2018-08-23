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سياسة|أمريكا

ترمب يهدد بانهيار الاقتصاد الأمريكي إذا حاول الديمقراطيون عزله

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
23/8/2018

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (الخميس) إن أية محاولة لعزله من منصبه ستؤدي إلى انهيار سوق الأسهم وانهيار الاقتصاد في بلاده.

وأضافت ترمب في مقابلة مع شبكة (فوكس نيوز): أعتقد أن الأمريكيين سيصبحون فقراء للغاية، وذلك حسبما نقلت صحيفة يو إس إيه توداي الأمريكية.

وتابع: من دون هذا النوع من التفكير (السعي لعزله)، سنرى أرقاما (اقتصادية) لا تصدق، لأنني أقوم بعمل جيد.

تصريحات ترمب جاءت على خلفية إثارة بعض الأعضاء الديمقراطيين في الكونغرس إمكانية اتخاذ إجراءات ضد ترمب بعد ساعات من إعلان مايكل كوهين، المحامي السابق لترمب استعداده لمشاركة المعطيات التي يمتلكها حول موكله السابق مع المحقق الخاص روبيرت مولر، بشأن التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة 2016.

والثلاثاء الماضي، اتفق كوهين، مع الادعاء العام في مقاطعة نيويورك الجنوبية، على الاعتراف بارتكابه 8 جرائم مالية، والإقرار بأنه ناقش أو دفع مبالغ مالية لسيدتين تزعمان وجود علاقة جنسية مع ترمب، وذلك من أجل التزام الصمت، بتوجيه وتنسيق مع ترمب.

واعترف كوهين أنه قام بدفع أموال للسيدتين من أجل التزام الصمت وعدم التأثير على الانتخابات، بتوجيه من الرئيس الامريكي الحالي.

المصدر : الأناضول
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