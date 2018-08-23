بريطانيا وفرنسا تعلنان وقف الرحلات الجوية إلى إيران

قالت الخطوط الجوية البريطانية (بريتيش إيروايز) وشركة الطيران الفرنسية إير فرانس، إنهما ستوقفان رحلاتهما إلى إيران من سبتمبر/ أيلول المقبل لأسباب تتعلق بأنشطة الأعمال.

ويأتي القرار بعد أشهر من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه سيعيد فرض عقوبات على طهران.

وقالت "بريتيش إيروايز" إنها ستعلق رحلاتها بين لندن وطهران لأن الخط الملاحي "غير مجد حاليا من الناحية الاقتصادية".

وأضافت الشركة، المملوكة لمجموعة (آي إيه غي) المسجلة في إسبانيا، إن آخر رحلة متجهة إلى طهران ستكون في 22 سبتمبر/ أيلول وآخر رحلة من طهران ستكون في اليوم التالي.

وقال متحدث باسم إير فرانس إن الشركة ستوقف الرحلات من باريس إلى طهران من 18 سبتمبر/ أيلول بسبب "الأداء الضعيف للخط".

وأضاف قائلا "مع هبوط عدد العملاء من الشركات في الرحلات إلى إيران، لم يعد الخط مربحا".

ويحاول الاتحاد الأوربي الحفاظ على اتفاقية إيران النووية التي تهدف إلى كبح برنامج طهران النووي، رغم قرار ترمب في مايو/ أيار انسحاب الولايات المتحدة منها.

ومن المنتظر أن تعيد الحكومة الأمريكية فرض عقوبات على إيران في نوفمبر/ تشرين الثاني، وهو ما دفع بعض الشركات الدولية لإنهاء أنشطتها في الجمهورية الإسلامية.

وبدأ سريان بعض العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران هذا الشهر.

ووافق الاتحاد الأوربي (الخميس) على تقديم معونة لإيران قدرها 18 مليون يورو (20.6 مليون دولار)، تشمل مساعدات للقطاع الخاص، للمساهمة في تحمل أثر العقوبات الأمريكية.

ورغم ذلك، أعلنت شركات أوروبية أنها انسحبت من مشروعات أو ألغت خططا للاستثمار في إيران.

وقالت الذراع الفرنسية لمجموعة الطيران (الفرنسية – الهولندية) (إير فرانس – كيه.إل.إم) في وقت سابق (الخميس) إنها ستوقف رحلاتها إلى طهران.

ورحب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو،بقرار شركات الطيران، وقال في مؤتمر صحفي أثناء زيارة إلى ليتوانيا "علمنا اليوم إن ثلاث شركات طيران كبيرة، بريتيش إيروايز وكيه.إل.إم وإير فرانس، ستوقف أنشطتها في إيران. هذا أمر جيد، ويجب أن يعقبه المزيد، لأنه يجب عدم مكافأة إيران على عدوانها في المنطقة، وعلى محاولاتها لنشر الإرهاب وتوسيع نطاقه".

وكان خط "بريتيش إيروايز" قد أعيد تشغيله في أعقاب اتفاقية 2015 النووية بين قوى غربية وإيران، تم بموجبها رفع معظم العقوبات عن طهران في مقابل تقليص برنامجها النووي.

وأعادت "إير فرانس" تشغيل خط باريس-طهران في 2016.

وقال سفير إيران لدى بريطانيا (الخميس) إن قرار الخطوط الجوية البريطانية وقف رحلاتها إلى طهران من سبتمبر/ أيلول هو أمر مؤسف.

وكتب حامد بايدي نجاد في حسابه الرسمي على تويتر "بالنظر إلى ارتفاع الطلب. فإن قرار شركة الطيران (البريطانية) يبعث على الأسف".

من جانب أخر، أفرجت السلطات الإيرانية عن موظفة الإغاثة البريطانية الإيرانية نازانين زغاري-راتكليف، التي تعمل مديرة مشروع في مؤسسة تومسون رويترز، مؤقتا لمدة ثلاثة أيام حسبما أفاد أنصارها (الخميس).

وكانت زغاري-راتكليف قد اعتقلت في أبريل نيسان 2016 في مطار بطهران أثناء عودتها إلى بريطانيا مع ابنتها التي تبلغ من العمر عامين عقب زيارة لأسرتها.

وأدينت بالتخطيط للإطاحة بالمؤسسة الدينية في إيران وهي تهمة تنفيها أسرتها ومؤسسة تومسون رويترز الخيرية المستقلة عن شركة تومسون رويترز ووكالة رويترز للأنباء.

ورحب وزير خارجية بريطانيا جيريمي هانت بهذه الأنباء التي وصفها على تويتر بأنها "طيبة جدا" وقال إن بريطانيا ستضغط من أجل إطلاق سراحها بشكل نهائي.

وقالت الحملة التي تدعو لإطلاق سراح زغاري-راتكليف إنها حصلت على إذن بالتغيب عن سجن إيفين (الخميس) وهي حاليا مع أسرتها بمنطقة دامافاند في إقليم طهران.

ونقل بيان أصدره أنصار زغاري-راتكليف عنها قولها إن عودتها للمنزل أخيرا ستكون "أمرا رائعا" لابنتها غابرييلا.

وأضافت في البيان "فكرة أن أصفف شعرها وأن أكون قادرة على اصطحابها للحديقة وإطعامها والنوم بجوارها تغمرني بالمشاعر، ما زلت لا أصدق".

وقالت إنها تلقت مؤشرات على السماح لها بالخروج مؤقتا من السجن لكنها خشيت من أن ذلك قد لا يحدث.

وأضافت "لم أتوقع ذلك على الإطلاق عندما ذكر الأمر قبل أسبوعين. لم أخبر غابرييلا ولا أمي، لأعاني وحدي إن لم يتحقق الأمر".