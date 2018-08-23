المتحدث باسم أردوغان: عدم اكتراث أمريكا بالقضاء التركي غير مقبول

انتقد المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء ما وصفه بعدم اكتراث الولايات المتحدة بالعملية القانونية في تركيا.

أبرز تصريحات إبراهيم كالين في بيان لرويترز:

واشنطن أدلت بتصريحات وقدمت مطالب تعسفية في قضية القس المحتجز أندرو برانسون.

يتعين على الولايات المتحدة احترام استقلال القضاء التركي

حكم القانون يسري في تركيا وقضية أندرو برانسون مسألة قانونية.

هناك عملية قانونية مستمرة مرتبطة ببرانسون

قطعا نجد أن عدم اكتراث الولايات المتحدة، التي تطرح مطالب معينة، بالعملية القانونية غير مقبول.

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