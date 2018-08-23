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سياسة

المتحدث باسم أردوغان: عدم اكتراث أمريكا بالقضاء التركي غير مقبول

إبراهيم قالين المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
إبراهيم قالين المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
23/8/2018

انتقد المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء ما وصفه بعدم اكتراث الولايات المتحدة بالعملية القانونية في تركيا.

أبرز تصريحات إبراهيم كالين في بيان لرويترز:

  • واشنطن أدلت بتصريحات وقدمت مطالب تعسفية في قضية القس المحتجز أندرو برانسون.
  • يتعين على الولايات المتحدة احترام استقلال القضاء التركي
  • حكم القانون يسري في تركيا وقضية أندرو برانسون مسألة قانونية.
  • هناك عملية قانونية مستمرة مرتبطة ببرانسون
  • قطعا نجد أن عدم اكتراث الولايات المتحدة، التي تطرح مطالب معينة، بالعملية القانونية غير مقبول.

معلومات أساسية

  • جاءت تصريحاته بعد أن قال جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي لرويترز إن تركيا ارتكبت "خطأ كبيرا" بعدم الإفراج عن برانسون.
  • تتصاعد أزمة بين تركيا وأمريكا بسبب الموقف من سوريا ومحاكمة قس أمريكي بتهمة التجسس في تركيا.
  • فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رسوما جمركية على ورادت الصلب والألومنيوم من تركيا.
  • فقدت الليرة التركية نحو 40 % من قيمتها منذ بداية العام.
المصدر : رويترز
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