البث الحي
سياسة|السعودية

العفو الدولية تدعو للتظاهر ضد السعودية لإطلاق المعتقلات

الناشطة السعودية المعتقلة لُجين الهذلول
الناشطة السعودية المعتقلة لُجين الهذلول
23/8/2018

قالت منظمة العفو الدولية، إن الاحتجاز التعسفي المستمر للعديد من المدافعات عن حقوق المرأة في السعودية أمرٌ شائن.

وأشارت المنظمة إلى أن (الخميس) هو اليوم المئة لاحتجاز الناشطات لجين الهذلول، وإيمان النفجان، وعزيزة اليوسف من دون توجيه تهم إليهن.

وفي اليوم المئة، تحشد منظمة العفو الدولية مؤيديها في جميع أنحاء العالم للاحتجاج أمام السفارات السعودية تضامناً مع المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان المحتجزين في المملكة.

وقالت سماح حديد مديرة الحملات الحقوقية للشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية، إن الناشطات احتـُـجزن من دون تهمة ولا تمثيل قانوني أكثرَ من ثلاثة أشهر، وإن هذا يجب ألا يستمر أكثر من ذلك.

وأضافت حديد أنه لا يمكن للعالم أن يستمر في تجاهل هذا الاضطهاد الذي لا ينتهي لمن يدافعون عن حقوق الإنسان في السعودية.

ودعت المنظمة إلى وضع حد لجميع أشكال التمييز ضد المرأة في السعودية، بما في ذلك نظام الولاية.

وكانت السعودية قد طردت السفير الكندي بالسعودية بعد انتقادات كندية لوضع حقوق الإنسان بها ومطالبتها للسلطات السعودية بالإفراج عن الناشطات المعتقلات.

ودعت منظمة العفو الدولية حكومات أخرى للانضمام إلى كندا لزيادة الضغط على السعودية كي تضع حدا لحملة القمع على حرية التعبير في البلاد.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

شاهد: أرمن يطلبون مساعدة جنود أذريين ليتمكنوا من إخلاء منازلهم

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)

"أنتم قتلة أطفال ومسنين".. رجل يصدم بسيارته بوابة مقر ميركل (فيديو)

سيارة تصطدم عمدًا ببوابة المستشارية الألمانية (ر ويترز)

أول دولة في العالم توفر مستلزمات الدورة الشهرية للنساء مجانا (فيديو)

(فيسبوك)

دبلوماسي إسرائيلي يهاجم منتقدي محمد رمضان ورافضي التطبيع (فيديو)

صور لمحمد رمضان وعدد من مشاهير الإسرائليين في دبي
الأكثر قراءة

جورج عبد الله.. لبناني تسجنه فرنسا منذ 36 عاما رغم انتهاء محكوميته

أمضى جورج أكثر من 36 عاما خلف القضبان رغم مرور نحو 20 عاما على انتهاء مدة محكوميته (فيسبوك)

بعد السماح للإسرائيليين.. الإمارات توقف منح تأشيرات لمواطني 13 دولة معظمها مسلمة

الإمارات أوقفت مؤقتا إصدار تأشيرات دخول لمواطني أفغانستان وباكستان وعدة دول أخرى لاعتبارات أمنية (غيتي)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)