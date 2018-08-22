فيسبوك يحذف حسابات "مزيفة" تم إنشاؤها في إيران وروسيا

أعلنت شركة فيسبوك (الثلاثاء) أنها حذفت مئات الحسابات المزيفة التي تم إنشاؤها في إيران وروسيا عبر موقعها وموقع انستغرام.

وأغلق فيسبوك أكثر من 650 حسابًا وصفحة ومجموعة تم تعريفها بأنها "شبكة حسابات تضلل الناس"، وفق ما قال الرئيس التنفيذي للموقع مارك زوكربيرغ.

وأضاف موقع التواصل الاجتماعي الأكبر في العالم أنه بينما كان يواصل تحقيقاته ويخطر الأجهزة الأمريكية المعنية بتطبيق القانون، فقد تم تتبع محتوى بعض هذه الصفحات التي تبين أن بعضها يعود لإيران والبعض الآخر مرتبط بمجموعات تم الكشف سابقا عن ارتباطها بعمليات الاستخبارات الروسية.

وقال زوكربيرغ "نعتقد أنهم كانوا أجزاء تابعة لمجموعتين من الحملات".

وأفاد مدراء في فيسبوك خلال مؤتمر صحفي أنه تم تقديم هذه الحسابات، التي يوجد بعضها على موقع انستغرام، على أنها تمثل صحافة مستقلة أو جماعات مجتمع مدني، لكنها في الواقع كانت تعمل بجهود منسقة.

واستهدف المحتوى الذي نشرته هذه الحسابات مستخدمي فيسبوك في بريطانيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط والولايات المتحدة، بحسب ناثانيال غليتشر رئيس سياسات الأمن السيبيري في فيسبوك.

والتحقيق الذي بدأه فيسبوك جاء بعد تحذير من شركة الأمن الإلكتروني "فاير آي" حول مجموعة من الصفحات التي تعود إلى منظمة "ليبرتي فرونت برس" الإعلامية على الموقع الأزرق ومواقع أخرى.

وتمكن فيسبوك من إيجاد رابط بين هذه الصفحات والإعلام الرسمي الإيراني من خلال معلومات تسجيل لمواقع الكترونية متاحة للجميع وعناوين حواسيب ومعلومات عن مديري الصفحات، بحسب غليتشر.

ومن الأمثلة التي تم تقديمها حساب يحمل اسم "كويست فور تروث" (البحث عن الحقيقة) ويزعم أنه تابع لمؤسسة إعلامية إيرانية مستقلة، قبل أن يتم التحقق من أنه تابع لـ "برس تي في" الإيراني الناطق بالإنجليزية والمرتبط بالإعلام الرسمي الإيراني.

وأنشئت أولى حسابات منظمة "ليبرتي فرونت برس" على فيسبوك عام 2013، وكانت تقوم بنشر محتوى سياسي يركّز بشكل خاص على الشرق الأوسط إلى جانب بريطانيا وأمريكا اللاتينية والولايات المتحدة.

وقال غليتشر أن فيسبوك أقفل أيضا مجموعة صفحات وحسابات مرتبطة بمصادر عرّفتها الولايات المتحدة سابقا بأنها تابعة للاستخبارات الروسية.

وأضاف "وبينما كانت هذه الحسابات هي نفسها بعض العناصر الفاعلة السيئة السابقة التي كنا قد أقفلناها بسبب قيامها بهجمات الكترونية قبل انتخابات عام 2016، فإن النشاطات الأخيرة تركزت على السياسية في روسيا وأوكرانيا".

وتم ربط الحسابات بـ"مركز انسايد سيريا الإعلامي" الذي عرّفه مجلس الأطلنطي ومنظمات أخرى بأنه ينشر بشكل خفي محتوى مؤيد للأسد وروسيا.

وقال زوكربيرغ "نحن نحظر هذا النوع من السلوك لأن المصداقية أمر هام، والناس بحاجة إلى أن يثقوا بما يرونه على فيسبوك".