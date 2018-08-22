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سياسة

شاهد: العثور على مصنع غير مرخص للأسلحة في إنجلترا

22/8/2018

قال محققون (الأربعاء) إنهم عثروا على مصنع غير مرخص للأسلحة "المتطورة" في ساسكس بجنوب إنجلترا وألقي القبض على ثلاثة في إطار تحقيق.

وقالت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة البريطانية إن المصنع كان يحتوي على ماكينات ومعدات يشتبه في استخدامها لتصنيع أسلحة وذخيرة.

وأضافت الوكالة المتخصصة في محاربة الجريمة الخطيرة والمنظمة على موقعها الإلكتروني "اكتشف محققو الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة ما يعتقدون أنه مصنع للأسلحة المتطورة في منطقة صناعية بشرق ساسكس".

وجرت الاعتقالات (السبت) الماضي بعد أن سمع الضباط أصواتا بدت وكأنها أصوات إطلاق رصاص من داخل المصنع في بلدة هيلشام. واستخدم جهاز صاعق في واحدة من حالات الاعتقال الثلاث.

وتم العثور أيضا على مسدسين وذخيرة وأسلحة في مراحل إنتاج مختلفة.

وقال روب هيكينبوتوم مدير الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة إن التحقيق مستمر.

وأضاف "نعتقد أن هذه العملية عطلت مجموعة كانت ضالعة على ما يبدو في تصنيع أسلحة لأغراض إجرامية".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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