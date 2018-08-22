بولتون يعلق على ضخ أموال قطرية في الاقتصاد التركي

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون إنه يمكن لأنقرة إنهاء الأزمة التي تمر بها الليرة التركية "فورا" بإطلاق سراح القس الأمريكي المحتجز في تركيا أندرو برانسون.

وأضاف بولتون خلال مقابلة أجرتها "رويترز" معه أثناء زيارته لإسرائيل أن ضخ أموال قطرية لن يساعد الاقتصاد التركي.

وصادق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني هذا الشهر على حزمة مشروعات اقتصادية بما في ذلك تعهد بدعم لتركيا بقيمة 15 مليار دولار مما أعطى دفعة لليرة التي فقدت نحو 37%من قيمتها هذا العام.

وأبدى بولتون تشككا إزاء تدخل قطر التي كانت السعودية والإمارات ومصر، حلفاء واشنطن بالشرق الأوسط، قطعت العلاقات الدبلوماسية وروابط النقل والتجارة معها العام الماضي متهمة إياها بتمويل الإرهاب وهو اتهام تنفيه قطر.

وقال "أعتقد أن ما تعهدوا به غير كاف إطلاقا لإحداث تأثير على اقتصاد تركيا. إنه ليس نافعا بالتأكيد لكن سنرى ما سينتج فعلا عن تعهدهم".

وتشهد الليرة التركية تراجعا منذ أمرت واشنطن بفرض رسوم ردا على احتجاز القس أندرو برانسون بتهمة الضلوع في الانقلاب الفاشل بتركيا في عام 2016.

وينفي برانسون ارتكاب أي خطأ، ولمحت أنقرة من قبل إلى أن مصيره يمكن ربطه بمصير فتح الله غولن رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة الذي يتهمه الرئيس رجب طيب أردوغان بتدبير محاولة الانقلاب.

وقال بولتون "ارتكبت الحكومة التركية خطأ كبيرا بعدم إطلاق سراح القس برانسون".

وأضاف "مع كل يوم يمر يستمر هذا الخطأ، يمكن أن تنتهي هذه الأزمة فورا إذا فعلوا الصواب باعتبارهم حليفا في حلف شمال الأطلسي وجزء من الغرب، وأطلقوا سراح برانسون دون شروط".

وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة تثير مسألة عضوية تركيا في الحلف بسبب الأزمة، قال بولتون "هذه ليست قضية مطروحة في هذه اللحظة. نركز على القس برانسون والأمريكيين الآخرين الذين تحتجزهم الحكومة التركية بشكل غير مشروع ونتوقع أن تُحل المسألة".