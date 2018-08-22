المحكمة العليا اليونانية تقرر منح اللجوء لعسكريين فروا من تركيا

أصدرت المحكمة العليا في اليونان قرارًا يتيح منح حق اللجوء لعسكريين فرّوا من تركيا على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو/ تموز من عام 2016.

التفاصيل:

– قرار المحكمة جاء بصيغة نهائية تجاه طعن الحكومة اليونانية على قرار قضائي سابق بخصوص منح "سليمان أوزقينقجي" حق اللجوء داخل الأراضي اليونانية.

– رفضت المحكمة العليا طعن الحكومة اليونانية في قرار سيشكل سابقة قضائية في التعامل مع بقية العسكريين الهاربين إلى اليونان بعد محاولة الانقلاب في تركيا.

– رأت المحكمة أنه لا يوجد أدلة كافية تثبت مشاركة أوزقينقجي في محاولة الانقلاب الفاشلة وانتمائه إلى حركة فتح الله غولن" التي تتهمها أنقرة بالمسؤولية عن تلك المحاولة.

– بموجب القرار، سيكون بمقدور "أوزقينقجي" الحصول على وثيقة سفر من السلطات اليونانية.

موقف العدالة والتنمية

– قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عمر جيليك، إن السلطات القضائية في اليونان تتجاهل القوانين.

– اعتبر جليك في تغريدة على تويتر أن القضاء اليوناني وقف إلى جانب "أعداء تركيا والانقلابيين"، وأن هذا موقف مخجل وسيئ أكثر من دعم الإرهاب.

– شدّد على أن تركيا "لن تنسى على الإطلاق أولئك الذين يدعمون الإرهابيين من خلال تقديم الأسلحة، ويحمون الانقلابيين بقرارات قضائية".

خلفيات:

– شهدت تركيا، في 15 يوليو/تموز 2016، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش حاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها.

– فرّ 8 عسكريين إلى اليونان، عقب محاولة الانقلاب على متن مروحية عسكرية، وتقدموا بطلبات لجوء هناك، فيما رفض القضاء اليوناني عدّة طلبات تقدمت بها تركيا لتسليمهم إليها.