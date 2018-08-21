"مراسلون بلا حدود" تنتقد قانونا مصريا يقنن حجب المواقع والصحف الإلكترونية

حذرت منظمة "مراسلون بلا حدود" الدولية في بيان لها (الثلاثاء) من قانون مصري لـ "مكافحة الجرائم الإلكترونية"، قالت إنه يشرعن ممارسة الحظر والرقابة.
ويأتي البيان، تعقيبًا على تصديق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي (السبت) الماضي، على القانون، الذي يتيح حجب المواقع الإلكترونية؛ "حال ثبوت ضررها على أمن البلاد".
وقالت المنظمة في البيان:
- هذا القانون يعمل على شرعنه ممارسة الرقابة على الإنترنت المعمول بها فعليًا في مصر، تحت ذريعة الأمن القومي، الذي يتم تعريفه بطريقة ضبابية وغير دقيقة، بما فيها حظر المواقع.
- لم يفلت موقع مراسلون بلا حدود من موجة الرقابة، إذ تم حظره في شهر أغسطس/آب 2017، دون إدلاء السلطات المصرية بأي تفسير حول هذا الموضوع.
- تحدثت تقارير صحيفة محلية، مؤخرًا عن حجب عشرات المواقع الإخبارية في الأشهر الماضية، بدعوى "تحريضها على العنف والإرهاب"، غير أن القاهرة لم تعلق أو تكشف الأسباب، مؤكدة أنها ملتزمة بحرية الرأي والتعبير.
خلفيات:
- القانون الذي تنتقده المنظمة الدولية، تمت الموافقة البرلمانية عليه في يونيو/ حزيران الماضي، ويشمل 45 مادة.
- الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، صدق على "قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات" وهو الاسم الرسمي للقانون.
- القانون آثار جدلا وتداعيات، خاصة في أوساط ناشطي حقوق الإنسان والحريات في مصر.
- القانون الجديد يمنح جهات التحقيق المختصة، حق حجب المواقع الإلكترونية إذا ما نشرت مواد تعد تهديدا "لأمن البلاد أو اقتصادها".
- القانون يحظر "نشر معلومات عن تحركات الجيش أو الشرطة، أو الترويج لأفكار "التنظيمات الإرهابية"، كما يكلف رؤساء المحاكم الجنائية بالبحث والتفتيش وضبط البيانات لإثبات ارتكاب جريمة تستلزم العقوبة".
- المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أشرف سلطان، قال إن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يعد التشريع الأول الموحد في مصر.
- القانون يتولى تنظيم البيانات الشخصية للمواطنين في بعض مراكز الخدمات الإلكترونية، ويستهدف تأمين الحسابات والمعلومات الشخصية، كالحساب المصرفي والبطاقات الائتمانية، وليس الاسم والعنوان فقط.
- المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أشرف سلطان، قال إنه للمرة الأولى يصدر قانون موحد ينظم المسألة بشكل يضمن حقوق المواطنين، ويحافظ على خصوصيتهم.
- مؤيدو القانون يقولون إنه سيستهدف بشكل أساسي، المواقع التي تروج للعنف أو تشجع على التطرف والإرهاب.
- مؤيدو القانون يرون أن هناك انتشارا متزايدا لهذه المواقع، حتم ضرورة تدخل الدولة عبر قانون للتصدي لها، ويشير المؤيدون أيضا إلى أن القانون لن يجرم استخدام الإنترنت بشكل عام، وإنما يستهدف فئة معينة.