"مراسلون بلا حدود" تنتقد قانونا مصريا يقنن حجب المواقع والصحف الإلكترونية

حذرت منظمة "مراسلون بلا حدود" الدولية في بيان لها (الثلاثاء) من قانون مصري لـ "مكافحة الجرائم الإلكترونية"، قالت إنه يشرعن ممارسة الحظر والرقابة.

ويأتي البيان، تعقيبًا على تصديق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي (السبت) الماضي، على القانون، الذي يتيح حجب المواقع الإلكترونية؛ "حال ثبوت ضررها على أمن البلاد".

وقالت المنظمة في البيان:

هذا القانون يعمل على شرعنه ممارسة الرقابة على الإنترنت المعمول بها فعليًا في مصر، تحت ذريعة الأمن القومي، الذي يتم تعريفه بطريقة ضبابية وغير دقيقة، بما فيها حظر المواقع.

لم يفلت موقع مراسلون بلا حدود من موجة الرقابة، إذ تم حظره في شهر أغسطس/آب 2017، دون إدلاء السلطات المصرية بأي تفسير حول هذا الموضوع.

تحدثت تقارير صحيفة محلية، مؤخرًا عن حجب عشرات المواقع الإخبارية في الأشهر الماضية، بدعوى "تحريضها على العنف والإرهاب"، غير أن القاهرة لم تعلق أو تكشف الأسباب، مؤكدة أنها ملتزمة بحرية الرأي والتعبير.

خلفيات: