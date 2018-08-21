شاهد: الحجاج على عرفات يرفضون نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

رفض الحجاج المسلمون، وهم على صعيد عرفات (الإثنين) نقل السفارة الأمريكية إلى القدس ودعوا إلى وحدة عربية.

وقال الحجاج، الذين يرتدون ملابس الإحرام البيضاء ويحملون مظلات لحماية أنفسهم من الشمس في ظل درجات الحرارة تجاوزت 40 درجة مئوية، إنهم سيدعون للفلسطينيين ولكل المسلمين حول العالم.

وانتقد الحجاج ما وصفوه بانقسام الحكام العرب باعتباره السبب في عدم منع قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس بعد اعترافه بها عاصمة لإسرائيل.

وحثت السعودية الحجاج على تنحية اهتماماتهم السياسية جانبا والتركيز على روحانيات مناسك الحج.

وقلما ينتقد الحجاج السعودية صراحة، لكن الغضب بين عامة الحجاج العرب بشأن نقل السفارة يرتبط بغضبهم من حكومات أخرى في المنطقة، وخصوصا في دول الخليج الغنية بالنفط، لفشلها في وقف القرار الذي اتخذه ترمب في ديسمبر/ كانون الأول الماضي أو حتى الاعتراض بقوة عليه.

واتهم بعض المنتقدين السعودية بالتفريط في الحقوق الفلسطينية من أجل تحالفها مع ترمب وموقفه المتشدد من إيران.

ورغم أن السعودية وغيرها من دول الخليج انتقدت في السابق قرار نقل السفارة فإنها رحبت أيضا بموقف ترمب المتشدد من إيران التي ارتدت "ثوب حامي الحقوق الفلسطينية" وفق تعبير وكالة رويترز.

وخلال الأعوام القليلة الماضية توارى الصراع العربي الإسرائيلي المستمر منذ عقود خلف المنافسة الإقليمية الحامية بين إيران الشيعية وحلفائها من جانب وتحالف تقوده السعودية السنية من جانب آخر.

وصعد أكثر من مليوني حاج جاؤوا من 165 دولة إلى جبل عرفات لتأدية الركن الأعظم من الحج والتكفير عن ذنوبهم.

ونفر الحجاج من عرفات مع المغرب ليتوجهوا إلى المزدلفة لرمي الجمرات (الثلاثاء) أول أيام عيد الأضحى.