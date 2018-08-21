سجن شقيق عهد التميمي لرشقه جندياً اسرائيلياً بالحجارة

قضت محكمة إسرائيلية بسجن شقيق الشابة عهد التميمي التي تحولت إلى رمز للنزاع العربي الإسرائيلي بعد صفعها جنديين، إثر إدانته برشق جندي بالحجارة، وفق ما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي

واعترف وعد التميمي بالدور الذي قام به خلال المواجهات مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مارس/آذار 2017 عندما أصيب شرطي من حرس الحدود بجروح جراء إلقاء فلسطينيين الحجارة على مركبته، بحسب حكم صدر عن محكمة عسكرية (الإثنين).

وورد في وثيقة المحكمة أنه بما أن وعد التميمي تلقى حكما مع وقف التنفيذ لرشقه بالحجارة عناصر أمن إسرائيليين في 2016، حكم عليه بالسجن 14 شهرا جراء حادثة العام 2017 كجزء من اتفاق لتخفيف العقوبة.

ولدى سؤاله في المحكمة إن كان لديه ما يضيفه، قال المتهم البالغ من العمر 22 عاما "لا شيء لدي لأضيفه".

ووقعت الحادثة في قرية النبي صالح في الضفة الغربية المحتلة حيث تسكن عائلة التميمي.

وأطلق سراح عهد (17 عاما) الشهر الماضي بعدما قضت ثمانية شهور في السجن لقيامها بضرب جنديين إسرائيليين أمام منزل عائلتها في الضفة الغربية.

وأكدت في تصريحات لها أن تجربة السجن غيرتها كثيرا لكنها غير نادمة على صفع الجنديين.

وانتشر تسجيل مصور للحادثة على وسائل التواصل الاجتماعي وسط إشادة من الفلسطينيين قوبل بتنديد من الإسرائيليين الذين اتهموا عائلتها بتحريضها للقيام بذلك.

وانتقدت المجموعات الحقوقية إسرائيل بشدة على مدة عقوبة عهد التميمي.

في سياق متصل، فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، غرامة على عائلة فلسطينية بقيمة 50 ألف شيقل (نحو 13 ألف و600 دولار) إثر مشاركة المئات من أهالي بلدة أم الفحم في جنازة ابنها الذي حاول طعن شرطي إسرائيلي، بحسب صحيفة عبرية.

وفي الساعات الأولى من فجر (الثلاثاء) شيع في بلدة أم الفحم العربية في شمال إسرائيل، جثمان الشاب أحمد محاميد، الذي حاول تنفيذ عملية طعن شرطي إسرائيلي في القدس المحتلة (الجمعة) الماضي، ولم يصب فيها أحد، وقتل برصاصهم قرب أحد مداخل ساحات المسجد الأقصى.

وادعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أنها سلمت جثة الشاب لعائلته مقابل تعهدها بعدم مشاركة أكثر من 150 شخصا من العائلة في جنازته، وفي حالة عدم الالتزام بهذا الشرطة ستفرض على العائلة هذه الغرامة، بحسب صحيفة "هآرتس" العبرية.

وأفادت الشرطة، في بيان لها (الثلاثاء) إنها قررت فتح تحقيق ضد أفراد العائلة، بسبب مشاركة نحو ألف شخص في الجنازة، وهتافهم بشعارات وصفتها الشرطة بأنها "تحريضية"، حسبما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم".

وقال محامي العائلة رائد محاميد، لصحيفة "هآرتس"، إن العائلة رفضت شروط الشرطة لتسليم جثمان ابنها، كما أن تسليم الجثمان جاء بناء على التماس تقدم به من خلال مؤسسة "عدالة" الحقوقية، وبناء على هذا الالتماس تقرر تسليم الجثمان دون شروط.

وقال ذوو محاميد، إن الشاب كان يعاني من مشاكل نفسية.

وقال شقيقه نسيم محاميد، إنه كان على عناصر الشرطة عدم قتله، ومحاولة السيطرة عليه، وأنه تلقى العلاج عدة سنوات، في مركز "شاعر منشيه" (مركز علاج نفسي).

واتهم أحد أفراد العائلة الشرطة "بالمسارعة في قتله فقط لأنه عربي".