الوكالة الدولية للطاقة الذرية: كوريا الشمالية تواصل أنشطتها النووية

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير أن كوريا الشمالية تواصل أنشطتها النووية رغم النوايا التي عبر عنها زعيمها كيم غونغ أون في الربيع.

وبحسب وكالة "فرانس برس" الثلاثاء، اعتبر المدير العام للوكالة يوكيا أمانو في هذا التقرير الذي سيعرض على الجمعية العامة السنوية للوكالة الذرية في سبتمبر/ أيلول أن "مواصلة البرنامج النووي لجمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية وتطويره يثيران قلقا شديدا".

وكشفت الوكالة التابعة للأمم المتحدة والتي لم تعد متواجدة في كوريا الشمالية منذ طرد مفتشيها في إبريل/ نيسان2009، أنه بحوزتها مؤشرات على أنشطة مرتبطة "بمختبر للكيمياء الإشعاعية" في كوريا الشمالية حصلت "بين نهاية أبريل/ نيسان ومطلع مايو/ آيار 2018" أي بعد القمة بين الكوريتين في أبريل/نيسان.

وكشفت أيضا أن مفاعل التجارب يونغبيون يواصل "دورته العملانية" التي بدأها في ديسمبر/ كانون الأول 2015.

وأكدت الوكالة من جانب آخر أن بيونغ يانغ تواصل بناء مفاعلها الذي يعمل بالمياه الخفيفة وكذلك استخراج وتركيز اليورانيوم في موقع بيونغسان.

وبعدما اعتبر أن هذه الأنشطة "تثير الأسف الشديد" لأنها تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي، دعا أمانو مرة جديدة كوريا الشمالية إلى "الإيفاء بكامل التزاماتها" الدولية. وأكد أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستعدة لاستئناف عمليات التفتيش في المكان بشكل سريع جدا.

وكان الزعيم الكوري الشمالي أكد مجددا في 12 يونيو/ حزيران التزامه "بنزع الأسلحة النووية بشكل كامل من شبه الجزيرة الكورية" خلال قمة غير مسبوقة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وقد أكد نيته سابقا في 27 إبريل/ نيسان خلال لقاء مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-ان لكن إعلان النوايا هذا لم يترافق مع أي جدول زمني أو برنامج عمل وهو ما لا يتطابق مع مطلب الولايات المتحدة "بنزع الأسلحة النووية بشكل كامل ويمكن التحقق منه ولا عودة عنه".