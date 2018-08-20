نتنياهو وبولتون يطالبان أوربا بتكثيف الضغوط على إيران

طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ومستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون بولتون في القدس، اليوم الاثنين، الدول الأوربية بتكثيف الضغوط على إيران.
نتنياهو:
- على جميع الدول المهتمة بالسلام والأمن في الشرق الأوسط السير على خطى أمريكا وتكثيف الضغوط على إيران.
- كلما تكثفت الضغوط، كلما ازدادت فرص تراجع النظام عن (عدوانيته) يجب على الجميع الانضمام إلى هذه الجهود.
- تعد تصريحات نتنياهو تلميحاً مبطناً للدول الأوربية الساعية إلى إنقاذ الاتفاق النووي والتي تعهدت بمواصلة تقديم امتيازات اقتصادية حصلت عليها إيران من الاتفاق.
- تصر الدول الأوربية على أن الاتفاق النووي يحقق هدفه في منع طهران من تطوير أسلحة نووية في الوقت الحالي.
بولتون:
- عدم امتلاك إيران القدرة على (تصنيع) أسلحة نووية مسألة تشكل أهمية قصوى بالنسبة للولايات المتحدة، لذا انسحب ترمب من الاتفاق النووي الإيراني الرديء.
- عملنا مع أصدقائنا في أوربا لإقناعهم بالحاجة إلى اتخاذ خطوات أقوى ضد برنامج إيران للأسلحة النووية والصواريخ البالستية.
توافق المواقف الأمريكية الإسرائيلية:
- توافقت المواقف الإسرائيلية والأمريكية حيال إيران منذ تسلم ترمب السلطة.
- نتنياهو حض ترمب بشدة على الانسحاب من الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 بين إيران والقوى العظمى
- انسحب الرئيس الأمريكي من الاتفاق في مايو /أيار ما أدى الى إعادة فرض العقوبات على طهران.
- تؤكد الولايات المتحدة وإسرائيل أن الاتفاق مع إيران كان محدوداً للغاية في نطاقه وإطاره الزمني بينما يسمح لها كذلك بتمويل أنشطة قتالية في المنطقة جراء رفع العقوبات.
- تعهد نتنياهو بمنع طهران من ترسيخ تواجدها العسكري في سوريا بينما نُسبت سلسلة ضربات أسفرت عن مقتل إيرانيين إلى إسرائيل.