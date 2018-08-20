نتنياهو وبولتون يطالبان أوربا بتكثيف الضغوط على إيران

طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ومستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون بولتون في القدس، اليوم الاثنين، الدول الأوربية بتكثيف الضغوط على إيران.

نتنياهو:

على جميع الدول المهتمة بالسلام والأمن في الشرق الأوسط السير على خطى أمريكا وتكثيف الضغوط على إيران.

كلما تكثفت الضغوط، كلما ازدادت فرص تراجع النظام عن (عدوانيته) يجب على الجميع الانضمام إلى هذه الجهود.

تعد تصريحات نتنياهو تلميحاً مبطناً للدول الأوربية الساعية إلى إنقاذ الاتفاق النووي والتي تعهدت بمواصلة تقديم امتيازات اقتصادية حصلت عليها إيران من الاتفاق.

تصر الدول الأوربية على أن الاتفاق النووي يحقق هدفه في منع طهران من تطوير أسلحة نووية في الوقت الحالي.

بولتون:

عدم امتلاك إيران القدرة على (تصنيع) أسلحة نووية مسألة تشكل أهمية قصوى بالنسبة للولايات المتحدة، لذا انسحب ترمب من الاتفاق النووي الإيراني الرديء.

عملنا مع أصدقائنا في أوربا لإقناعهم بالحاجة إلى اتخاذ خطوات أقوى ضد برنامج إيران للأسلحة النووية والصواريخ البالستية.

توافق المواقف الأمريكية الإسرائيلية: