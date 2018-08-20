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سياسة|تركيا

في تهنئة بعيد الأضحى.. أردوغان يواصل تحديه لأمريكا

20/8/2018

وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تهنئة للشعب التركي بمناسبة عيد الأضحى جدد فيها تحديه لما وصفه بالهجمات التي تستهدف تركيع تركيا والشعب التركي.

وقال أردوغان في الرسالة: "هناك من يعتقدون أن بإمكانهم جعل تركيا تذعن بواسطة أسعار الصرف بعدما فشلوا في كسرها بالمنظمات الارهابية والعصابات الخائنة".

وأكد أرودغان هذه الهجمات ستفشل وأن خصوم تركيا "سرعان ما سيكتشفون أنهم على خطأ".

وجاءت رسالة أردوغان وسط خلاف متفاقم بين أنقرة وواشنطن بسبب محاكمة قس أمريكي في تركيا؛ حيث ضاعف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الرسوم الجمركية على تعرفة الألومنيوم والفولاذ التركيين، وهو ما ردت عليه تركيا بزيادة الرسوم الجمركية على العديد من المنتجات الأمريكية.

وهددت تركيا بالرد بالمثل إذا فرضت واشنطن مزيداً من العقوبات، بينما رفضت محكمة تركية الأسبوع الماضي التماساً جديداً لإطلاق سراح القس أندرو برونسون.

المصدر : أسوشيتد برس
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