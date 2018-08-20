رئيس وزراء باكستان الجديد يطبق خطة تقشف ويبدأ "بنفسه"

دعا عمران خان رئيس وزراء باكستان الجديد الأغنياء إلى بدء دفع الضرائب وقال إن الدولة ستبدأ حملة تقشف للحد من الديون في خطوة سيبدأها ببيع أسطول مكتبه من السيارات المضادة للرصاص.

رئيس الوزراء الباكستاني الجديد عمران خان، وعد في أول خطاب له بعد توليه منصبه بتنفيذ رزمة إصلاحات تهدف لمكافحة الفساد وتعزيز التنمية البشرية في بلد يشهد نموا اقتصاديا متسارعاً لكنه يعاني في الوقت نفسه من فوارق اجتماعية صارخة.

خان حدد رؤيته "لباكستان جديدة" وتحدث باستفاضة عن ضرورة إعادة تشكيل باكستان من خلال تطبيق نظام إسلامي للرعاية الاجتماعية يحد من الفقر ويقلص مستويات الديون المرتفعة.

خان قال "أرسينا عادة سيئة بالاعتماد في عيشنا على القروض والمساعدات من بلدان أخرى".

رئيس وزراء باكستان الجديد، ركز على الديون وقال إن محافظ البنك المركزي السابق عشرت حسين سيقود قوة مهام لتطبيق خطة للتقشف.

خان أعلن عن برنامج تقشف يطال رأس هرم السلطة ويشمل بيع 78 من السيارات الـ80 المخصصة لخدمة رئيس الوزراء.

تحويل مقر إقامة رئيس الوزراء إلى جامعة.

خان قال إنه سيعيش في منزل صغير مؤلف من ثلاث غرف نوم بدلا من المقر الحالي الفخم المخصص لإقامة رئيس الوزراء.

يعتزم خان أن يحتفظ فقط بخادمين من إجمالي 524 خادما لرئيس الوزراء

أعلن عن خطط لبيع أسطول من السيارات المضادة للرصاص لمساعدة الخزانة على سد أي عجز.

خان: أريد أن أقول لشعبي إنني سأعيش حياة بسيطة، سأحافظ على أموالكم.

خان دعا الباكستانيين في الخارج إلى الاستثمار في بلدهم والأغنياء إلى البدء في دفع الضرائب.

أدى لاعب الكريكيت السابق خان (65 عاما) اليمين رئيسا للوزراء يوم السبت بعدما وصل الحزب الذي ينتمي إليه إلى سدة الحكم في انتخابات جرت الشهر الماضي.