حجاج بيت الله الحرام ينفرون من عرفات إلى مزدلفة

بدأ أكثر من مليوني حاج النفرة إلى مشعر مزدلفة بعد غروب شمس اليوم الاثنين، بعد انتهائهم من الوقوف على صعيد عرفات وأداء الركن الأعظم من فريضة الحج.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية أن إجمالي حجاج الداخل والخارج والقادمين إلى مكة المكرمة حتى صباح يوم عرفة، بلغ مليونين و368 ألفًا و873 حاجًا.

وأشارت هيئة الإحصاء إلى أنه سيتم الإعلان النهائي عن إجمالي حجاج الداخل والخارج مساء اليوم (الاثنين) وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية السعودية.

وشهدت الطرق التي سلكها حجاج بيت الله الحرام في طريقهم إلى مزدلفة انتشار رجال المرور والأمن والحرس الوطني والكشافة لمساعدة الحجاج وتسهيل حركتهم.

وبدأت نفرة قوافل الحجيج من عرفات إلى مزدلفة باستخدام قطار المشاعر والحافلات، في حين سلك المشاة من الحجاج المسارات التي خصصت لهم.

ويؤدي ضيوف الرحمن عقب وصولهم إلى مزدلفة صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير اقتداءً بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويبيتون هذه الليلة في مزدلفة، قبل أن يتوجهوا إلى منى بعد صلاة فجر الغد، الذي يوافق عيد الأضحى لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي ثم الحلق أو تقصير الشعر.

وتقع مزدلفة مشعري منى وعرفات، ويجمع الحجاج منها الحصى لرمي الجمرات.

وتعد النفرة من عرفات إلى مزدلفة المرحلة الثالثة من مراحل تنقلات حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة لأداء مناسك حجهم.

ويقضي الحجاج في منى أيام التشريق الثلاثة (11 و12 و13 من ذي الحجة) لرمي الجمرات الثلاث، ويمكن للمتعجل من الحجاج اختصارها إلى يومين فقط، حيث يتوجه إلى مكة لأداء طواف الوداع وهو آخر مناسك الحج.

ويقع مشعر منى بين مكة المكرمة ومشعر مزدلفة على بُعد سبعة كيلو مترات شمال شرق المسجد الحرام، وهو مشعر داخل حدود الحرم، وهو وادٍ تحيط به الجبال من الجهتين الشمالية والجنوبية، ولا يُسكَن إلا مدة الحج، ويحَدُّه من جهة مكة المكرمة جمرة العقبة، ومن جهة مشعر مزدلفة وادي محسر.

وكان الحجيج قضوا اليوم على صعيد عرفات، وأدوا بعرفة صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا واستمعوا إلى خطبة عرفة التي ألقاها في مسجد نمرة خطيب المسجد النبوي الشريف، حسين بن عبد العزيز آل الشيخ، الذي دعا خلالها العالم لاعتماد الأخلاق في كل مناحي الحياة.

وأيام الحج الستة هي: يوم التروية (الثامن من ذي الحجة)، ويوم يوم عرفة (التاسع من ذي الحجة)، ويوم النحر وأيام التشريق الثلاثة.