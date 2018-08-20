تركيا تتقدم بشكوى لمنظمة التجارة ضد رسوم أمريكية إضافية

قالت منظمة التجارة العالمية، الاثنين، إن أنقرة تقدمت لها بشكوى ضد رسوم جمركية إضافية فرضتها الولايات المتحدة على وارداتها من الصلب والألومنيوم التركي.

وقالت المنظمة في بيان على موقعها على الإنترنت: "تركيا طلبت من منظمة التجارة العالمية مشاورات بشأن نزاع مع الولايات المتحدة يتعلق برسوم واردات إضافية فرضتها الولايات المتحدة على منتجات الصلب والألومنيوم".

وبموجب مشاورات النزاع، سيكون أمام الجانبين 60 يوما لالتماس حل قبل أن يصبح من الممكن إحالة القضية إلى الجهة المعنية بتسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية.

وأشارت وزارة التجارة التركية، في بيان، إلى أن "تركيا ستتحرك بشكل مشترك مع دول رفعت دعاوى ضد الولايات المتحدة لدى المنظمة، وهي الهند والصين وسويسرا والنرويج وكندا وروسيا والمكسيك والاتحاد الأوربي".

وأوضحت أن تركيا ستواصل العمل على حماية حقوق المصدرين الأتراك، من خلال زيادة التعاون مع تلك الدول في المرحلة المقبلة.

وشددت أنها ستتخذ كافة التدابير الضرورية لدى المنظمة لحماية حقوق المصدرين الأتراك.

واعتبرت أن قرار الولايات المتحدة بزيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم التركية، يخالف قواعد منظمة التجارية العالمية.

وقبل نحو 10 أيام، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن بلاده زادت الرسوم الجمركية على واردات الألومنيوم والصلب التركية.

وردت تركيا على القرار الأمريكي بمضاعفة الرسوم الجمركية المفروضة على 22 منتجًا أمريكيًا، وهذه النسبة تعادل 533 مليون دولار إضافي.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب هذا الشهر إن الولايات المتحدة ستزيد الرسوم الجمركية على وارداتها من المعادن التركية إلى المثلين بسبب محاكمة تركيا للقس الأمريكي أندرو برانسون المتهم بالإرهاب.

ورفضت محكمة تركية يوم الجمعة التماسا للإفراج عن برانسون من الإقامة الجبرية قائلة إن الأدلة ما زالت تُجمع.