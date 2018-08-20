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سياسة|مصر

اعتداء الشرطة المصرية على طفل يثير استياء واسعا (فيديو)

20/8/2018

أثارت واقعة اعتداء عناصر من الشرطة المصرية على طفل داخل إحدى عربات مترو الأنفاق بمصر، استياءً واسعا على منصات التواصل الاجتماعي بالبلاد.

وتداول رواد منصات التواصل بمصر، الإثنين، مقطعًا مصورًا لطفل من الباعة الجائلين يتعرض للاعتداء من قبل 3 أشخاص، بينهم شخصان يرتديان زيًا شرطيًا.

وتسبب المقطع المصور للطفل الذي حاول الاستغاثة مرارًا من دون جدوى، في إثارة موجة غضب واستياء شديدين على منصات التواصل.

وفيما لم يتسن الحصول على تعليق فوري من وزارة الداخلية، قال علي الفضالي، رئيس شركة مترو الأنفاق، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن "طفلًا من الباعة الجائلين تسلل إلى إحدى العربات المخصصة للسيدات، ما أدى إلى طلبهن إخراجه".

وتابع: "حاول رجال الأمن إخراجه من إحدى عربات المترو لأن الشركة تضع إجراءات صارمة وحازمة لمن يخالف التعليمات بركوب العربات".

وينتشر الباعة الجائلون بكثافة في مرفق مترو الأنفاق الذي يتردد عليه نحو 3 ملايين راكب يوميًا، ما يحوله لسوق رائجة لتجارتهم.

وتسعى الحكومة للحد من تلك الظاهرة بفرض غرامات مالية على الباعة الجائلين في المترو تصل إلى 50 جنيهًا (حوالي 3 دولارات) أو التخطيط لتخصيص أماكن محددة لهم مقابل إيجار شهري (لم يتحدد بعد).

المصدر : الأناضول
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