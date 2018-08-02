نتنياهو يلغي رحلة إلى كولومبيا بسبب غزة

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ألغى زيارة خارجية بعد أنباء عن تطورات في المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس حول الأوضاع الإنسانية في غزة.

وحسبما نقلت وكالة "رويترز"، قال مسؤول إسرائيلي،الخميس، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ألغي رحلة مقررة إلى كولومبيا الأسبوع المقبل بسبب الأحداث المحيطة بقطاع غزة، ولم يفصح المسؤول الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، بتفاصيل أخرى.

وكان من المفترض أن يزور نتنياهو كولومبيا من السادس حتى التاسع من أغسطس/ آب.

وذكرت وسائل الإعلام، بما فيها الموقع الإلكتروني لصحيفة (هآرتس) أن نتنياهو ألغى الزيارة التي كانت مخططة إلى كولومبيا في أمريكا الجنوبية بعد الإشارة إلى التطورات في الجنوب.

وأضافت "يأتي قرار نتنياهو إلغاء الزيارة الخارجية بعد تقارير عن تقدم في المحادثات بين إسرائيل وقيادة حماس في غزة بوساطة مصرية في محاولة للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين في إشارة إلى وقف إطلاق النار وتنفيذ مشاريع إنسانية في غزة.

وكان من المقرر أن يلتقي نتنياهو مع رؤساء الأرجنتين وغواتيمالا وتشيلي وهندوراس في زيارة إلى كولومبيا، وكانت آخر زيارة لنتنياهو إلى أمريكا اللاتينية في سبتمبر/أيلول من العام الماضي حينما زار الأرجنتين.

وفي ذات الصدد، أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف في الأيام الأخيرة عبر سلسلة تغريدات على تويتر عن تقدم في المحادثات بشأن الأوضاع الإنسانية في غزة ونزع فتيل العنف.

من جانبها قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن وفداً قيادياً من الضفة الغربية وخارج فلسطين سيصل قطاع غزة اليوم الخميس، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وقال فوزي برهوم، المتحدث باسم الحركة، في تصريح لصحيفة الرسالة التابعة لحماس "إن الوفد سيصل غزة للتشاور في قضايا تهم شعبنا الفلسطيني وعلى رأسها تحقيق الوحدة الوطنية والمصالحة وإنهاء حصار غزة".

ووجّه برهوم، شكره للجهود التي بُذلت –وما زالت تبذل – من أجل إنهاء الحصار عن غزة، خصوصاً الجهود المصرية، في التخفيف عن أبناء الشعب الفلسطيني والوصول للمصالحة على قاعدة تطبيق ما تم الاتفاق عليه مسبقاً.

وأكد حرص حركته على وحدة الشعب وإنجاح كل الجهود وعلى رأسها الجهود المصرية في تحقيق المصالحة على قاعدة الشراكة الوطنية والاتفاقات السابقة خصوصًا اتفاق القاهرة 2011 ومخرجات لقاء بيروت 2017.

وبيّن أن رغبة حماس تتمثل بالوصول مع الفصائل كافة إلى نظام سياسي واحد يشمل الكل الوطني.

ولم يذكر برهوم في تصريحه تفاصيل عن أعضاء الوفد أو مناصبهم.

ويجري وفد من حماس في العاصمة المصرية القاهرة حاليا، مباحثات مع المخابرات المصرية حول سبل عقد تهدئة في غزة، وتحقيق المصالحة.

وتقوم مصر باتصالات مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس بشأن وقف إطلاق النار في غزة وسماح إسرائيل بتنفيذ مشاريع في القطاع تبعد شبح الأزمة الإنسانية.

ويعاني الفلسطينيون في قطاع غزة من انقطاع الكهرباء 18 ساعة يوميا بسبب نقص الوقود.

واستشهد ما لا يقل عن 155 فلسطينيا في المسيرات التي يتم تنظيمها على السياج الحدودي في قطاع غزة، كما أصيب الآلاف جراء الاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الاحتلال.