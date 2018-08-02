غارات التحالف السعودي الإماراتي تستهدف المسعفين في الحديدة

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة الحوثيين إن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 52 قتيلا و101 جريحا في غارات للتحالف السعودي الإماراتي على ميناء صيد وسوق للأسماك في مدينة الحديدة.

وهذه أبرز التطورات:

ارتفعت حصيلة الضحايا القصف السعودي الإماراتي إلى 52 قتيلاً و101 جريحا.

يوسف الحاضري الناطق باسم وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة الحوثيين قل إن مقاتلات التحالف شنت غارة جوية ثانية مستهدفة المسعفين والمدنيين أمام بوابة هيئة مستشفى الثورة.

أطلقت مستشفى الثورة ومستشفيات بمدينة الحديدة نداءً للتبرع بالدم لإسعاف الجرحى.

مصادر طبية قالت لفرانس برس إن 60 جريحا نقلوا إلى مستشفيات هذه المدينة.

الهجوم وقع قرب بوابة مستشفى الثورة في مدنية الحديدة الساحلية الاستراتيجية غرب اليمن.

إيقاف مؤقت للهجوم: