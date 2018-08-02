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غارات التحالف السعودي الإماراتي تستهدف المسعفين في الحديدة

نازحون من الحديدة يحصلون على إعانات في صنعاء
نازحون من الحديدة يحصلون على إعانات في صنعاء
2/8/2018

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة الحوثيين إن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 52 قتيلا و101 جريحا في غارات للتحالف السعودي الإماراتي على ميناء صيد وسوق للأسماك في مدينة الحديدة.

وهذه أبرز التطورات:
  • ارتفعت حصيلة الضحايا القصف السعودي الإماراتي إلى 52 قتيلاً و101 جريحا.        
  • يوسف الحاضري الناطق باسم وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة الحوثيين قل إن مقاتلات التحالف شنت غارة جوية ثانية مستهدفة المسعفين والمدنيين أمام بوابة هيئة مستشفى الثورة.       
  • أطلقت مستشفى الثورة ومستشفيات بمدينة الحديدة نداءً للتبرع بالدم لإسعاف الجرحى.
  • مصادر طبية قالت لفرانس برس إن 60 جريحا نقلوا إلى مستشفيات هذه المدينة.
  • الهجوم وقع قرب بوابة مستشفى الثورة في مدنية الحديدة الساحلية الاستراتيجية غرب اليمن.
إيقاف مؤقت للهجوم:
  • أعلن الحوثيون (الأربعاء) إيقافا مؤقتا للعمليات العسكرية البحرية لمدة أسبوعين قابلة للتجديد.
  • إيقاف الهجمات البحرية جاء بعد أسبوع من استهداف ناقلتي نفط سعوديتين عند مضيق باب المندب.
  • الحوثيون أعلنوا أنهم يرحبون بأي مبادرة تدعو إلى حقن الدماء ووقف العدوان على اليمن.
المصدر : وكالات
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