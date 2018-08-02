صور: رئيسة وزراء نيوزيلندا تقطع إجازة الأمومة

عادت رئيسة وزراء نيوزيلندا "جاسيندا أرديرن" إلى العمل اليوم الخميس بعد ستة أسابيع فقط من وضعها مولودتها الأولى لتصبح أول رئيسة وزراء تترك العمل في "إجازة وضع" في تاريخ الدولة.

ورأى كثيرون في حمل رئيسة الوزراء البالغة من العمر 38 عاما رمزا لتقدم النساء في الأدوار القيادية بعدما أصبحت ثانية زعيمة منتخبة تضع مولودا وهي في المنصب بعد رئيسة وزراء باكستان الراحلة بينظير بوتو التي وضعت مولودة في عام 1990.

وقالت جاسيندا لدى عودتها من إجازة الوضع إنها لا تعتزم رعاية طفلتها "نيف" /ستة أسابيع/ داخل مبنى البرلمان، ولكنها أضافت أنها سوف تفعل إذا اقتضت الضرورة.

وقالت أرديرن في مقابلة مع تلفزيون نيوزيلندا "أشعر بالقلق يوما بعد يوم بشأن الرضاعة والنوم والحفاضات، إنه ذلك الاهتمام بأمور دنيوية بسيطة جدا".

وأعربت أرديرن عن أملها في أن يكون ما عايشته في الأيام السابقة هو "الوضع الطبيعي الجديد" الذي يجب أن تتعود عليه.

وفي إحدى مقابلاتها الأولى بعد العودة إلى العمل، قالت لموقع (ستاف) الإعلامي المحلي إنه على خلاف الكثير من أعضاء البرلمان الآخرين الذين يقضون ساعات في قاعة المناقشة، فإنها تحتاج للتواجد في البرلمان لوقت محدود فقط.

الزوجة تدير شؤون البلاد والزوج يرعى الطفلة:

وسوف يكون شريك شريك رئيسة وزراء نيوزلندا، كلارك جايفورد، مقدم برامج صيد الأسماك، هو المسؤول الأول عن رعاية الطفلة، بينما تدير أرديرن شؤون البلاد.

وقالت أرديرن"أنا محظوظة، أنا محظوظة للغاية. لدي شريك يمكن أن يقف بجانبي، يتحمل جزءا كبيرا من تلك المسؤولية المشتركة لأنه أحد الوالدين أيضا، وهو ليس جليس أطفال".

وتقول أرديرن إنها واثقة من أنها سوف تتمكن من تحقيق التوازن بين دورها كأم وبين إدارة شؤون البلاد.

وستغادر أرديرن مسقط رأسها في أوكلاند لتعود إلى العاصمة ولنجتون يوم السبت.. وسيعتني رفيقها كلارك جايفورد بالطفلة عندما تشارك زوجته في جلسة البرلمان يوم الثلاثاء القادم.

وقالت أرديرن في مقابلات إعلامية إن "نيف" سترافقها في هذه الفترة بسبب الرضاعة كما ستسافر معها إلى نيويورك من أجل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول.

وعمل برلمان نيوزيلندا خلال الشهور الماضية على أن يكون أكثر مواءمة للأطفال، إذ سيكون مسموحا لأرديرن اصطحاب ابنتها (نيف تي أروها) خلال الجلسات ويمكن للطفلة أن تستخدم المسبح مع أطفال النائبات.