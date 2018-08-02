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سياسة

شاهد: رضيع يمني يخوض معركة قاسية ضد سوء التغذية

2/8/2018

"صقر" رضيع يمني عمره عشرة أشهر يعيش نازحًا في بيت عشوائي مصنوع من الطين والكرتون في بلدة نائية بمحافظة حجة اليمنية.

ومع ذلك يخوض وحده تقريبًا معركة شاقة ضد سوء التغذية الحاد.

ونزحت أُسرة صقر من مدينة صعدة في شمال اليمن لتعيش على بعد نحو 30 كيلومترًا من المركز الطبي في حجة، وتقطع والدة صقر هذه المسافة سيرًا على قدميها لإنقاذ رضيعها بعلاجه في المركز.

وبذلت الأُسرة كل ما في وسعها لإنقاذ الرضيع، حتى أنها لجأت إلى الطب الشعبي من دون جدوى.

 وتعاني قرى نائية بمحافظة حجة من نقص حاد في الغذاء كثيرا ما يفضي إلى الوفاة بسبب نقص التجهيزات في المستشفى الرئيسي بالمنطقة.

وفي المركز الطبي أو الصحي يكافح العاملون بالمركز لإنقاذ صقر وكثيرين مثله بموارد محدودة للغاية. وتقول الطبيبة مكية الأسلمي مديرة المركز، إن شح الموارد يفاقم مأساة الأطفال الذين يُعالجون في المركز من سوء التغذية، إذ يفتقر المخيم إلى أبسط مقومات الحياة وهي المسكن الآمن والأمن الغذائي.

وقالت مديرة المركز الصحي إن سوء التغذية انتشر بشكل مخيف، بسبب الحرب التي زادت المأساة بالحصار، مع قلة الغذاء، والبطالة، كل هذه تراكمت جاءت دفعة واحدة على أبناء اليمن.

وفيما يتعلق بالمشكلات التي تواجه المركز الصحي قالت مكية الأسلمي "مشكلتنا الأساسية هي الكهرباء، أنا أضطر في المساء على (استخدام) كشافات، درجة الحرارة أكثر من 45 درجة مئوية. الطفل يعتمد في قسم الـ إس سي على الحليب إف 75 وإف 100".

وقال نيفيو زاجاريا مندوب منظمة الصحة العالمية باليمن في أبريل/نيسان إن معدلات سوء التغذية بين الأطفال في ازدياد. وأضاف أن نحو 1.8 مليون طفل تحت سن الخامسة يعانون من سوء تغذية بينما يعاني 400 ألف من سوء تغذية حاد قد يتسبب في وفاتهم.

ودقت العديد من المنظمات الإنسانية ناقوس الخطر، وقدمت أرقامًا مخيفة عن حالات سوء التغذية الحاد في اليمن، وبحسب برنامج الغذاء العالمي، فإن معدل سوء التغذية لدى الأطفال في اليمن يعتبر من أعلى المعدلات بالعالم، وأن معدل الجوع لم يسبق له مثيل.

وذكر البرنامج الأممي أن أي خلل في الإمدادات الحيوية مثل الغذاء والوقود والأدوية قد يتسبب في موت الملايين جوعًا في اليمن.

وفي صعدة حذر برنامج الغذاء العالمي من أن ثمانية عشر مليون شخص في اليمن يعانون انعدام الأمن الغذائي من بينهم أكثر من ثمانية ملايين يعانون من نقص الغذاء الشديد.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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